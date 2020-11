E

Les experts ont aujourd’hui salué les nouvelles «prometteuses» des résultats du vaccin Pfizer comme un «moment décisif» dans la lutte contre Covid-19.

La percée majeure a été annoncée aujourd’hui après qu’une analyse préliminaire de Pfizer et de son partenaire BioNTech a révélé que le vaccin était efficace à plus de 90%.

Les experts ont déclaré que les résultats suggéraient que l’inoculation avait «une protection vraiment impressionnante», avec des suggestions qu’elle pourrait accélérer le développement d’autres vaccins, ouvrant la voie au déploiement d’au moins un vaccin au Royaume-Uni au début de l’année prochaine.

Le professeur Horby, professeur sur les maladies infectieuses émergentes et la santé mondiale au département de médecine de Nuffield à l’Université d’Oxford, a déclaré: «Cette nouvelle m’a fait sourire d’une oreille à l’autre.

«C’est un soulagement de voir des résultats aussi positifs sur ce vaccin et de bon augure pour les vaccins Covid-19 en général.

«Bien sûr, nous devons voir plus de détails et attendre les résultats définitifs, et il y a un très long chemin à parcourir avant que les vaccins commencent à faire une réelle différence. Mais cela me semble être un moment décisif.

Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading, a déclaré que les données de l’essai Pfizer montrent «une protection vraiment impressionnante et aucun événement indésirable signalé».

Il a déclaré: «De tous les vaccins actuellement en développement, le produit BioNtech a toujours semblé être le plus rentable car il est entièrement axé sur la partie du virus qui se lie à la cellule humaine, le domaine de liaison au récepteur.

«Les questions autour de son utilisation portaient sur la capacité de fabrication à grande échelle et sur la toxicité possible associée à un produit ARN injecté directement. Les données de l’essai montrent d’excellents résultats dans ces deux domaines, une protection vraiment impressionnante et aucun événement indésirable signalé.

Le professeur Sir John Bell, professeur Regius de médecine à l’Université d’Oxford, a déclaré que le développement pourrait déclencher un retour à une vie «normale» d’ici le printemps.

“Cela roule le pas pour d’autres vaccins … Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir une poignée de bons vaccins maintenant”, a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

“C’est très important, car il n’y a pas d’autre moyen vraiment évident de maîtriser franchement cette chose.”

Lorsqu’on lui a demandé si les gens pouvaient espérer un retour à la vie normale d’ici le printemps, Sir John a répondu: «Oui, oui, oui, oui. Je suis probablement le premier à le dire, mais je le dirai avec confiance.

(

Downing Street a salué la nouvelle comme “ prometteuse ”

/ .)

Le professeur Azra Ghani, président de l’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les données d’efficacité à long terme viendraient au cours des semaines et des mois à venir.

Le professeur Ghani a déclaré: «Ces nouveaux résultats représentent la première démonstration de l’efficacité substantielle d’un candidat vaccin contre la maladie Covid-19, ce qui est une très bonne nouvelle.

«L’estimation de l’efficacité est basée sur sept jours de suivi des participants après la deuxième dose; des données supplémentaires dans les semaines et les mois à venir fourniront une meilleure image de l’efficacité du vaccin à plus long terme.

Mais le Dr Michael Head, chercheur principal en santé mondiale à l’Université de Southampton, a appelé à la prudence, ajoutant: «Cela semble prudemment comme un excellent résultat des essais de phase trois, mais nous devons rester un peu prudents.

«Si les résultats finaux montrent une efficacité de près de 90% avec une réponse chez les personnes âgées et les minorités ethniques, c’est un excellent résultat pour un vaccin de première génération.»

Downing Street a salué les résultats comme «prometteurs» et a déclaré que le Royaume-Uni aurait acheté 10 millions de doses d’ici la fin de l’année pour être distribuées s’il est approuvé.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Les résultats sont prometteurs et bien que nous soyons optimistes quant à une percée, nous devons nous rappeler qu’il n’y a aucune garantie.

«Nous saurons si le vaccin est à la fois sûr et efficace une fois que les données de sécurité auront été publiées et ce n’est qu’alors que les autorités de délivrance des licences pourront envisager de le mettre à la disposition du public.

«En attendant, le NHS est prêt à commencer un programme de vaccination pour les personnes les plus à risque une fois qu’un vaccin Covid-19 sera disponible avant d’être déployé plus largement.

«Au total, nous avons acheté 40 millions de doses du vaccin candidat Pfizer, 10 millions de ces doses étant fabriquées et disponibles au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année si le vaccin est approuvé par les régulateurs.»

Nicola Sturgeon a déclaré que la perspective d’un vaccin efficace contre le coronavirus fournit une lueur d’espoir qui pourrait aider le pays à sortir d’un «tunnel assez sombre».

Le premier ministre a déclaré que le développement est «peut-être parmi les meilleures nouvelles que nous ayons eues ces dernières semaines», mais a averti que le coup pourrait ne pas fournir «un moyen de s’en sortir» avant l’année prochaine.

Mais le président américain nouvellement élu Joe Biden a déclaré que la fin de la bataille contre le coronavirus était «encore dans des mois».

Il a déclaré: «Je félicite les hommes et les femmes brillants qui ont contribué à réaliser cette percée et à nous donner une telle cause d’espoir.

«Dans le même temps, il est également important de comprendre que la fin de la bataille contre Covid-19 est encore dans des mois. Cette nouvelle fait suite à un calendrier annoncé précédemment par les responsables de l’industrie qui forcent l’approbation du vaccin d’ici la fin novembre. Même si cela est réalisé, et que certains Américains sont vaccinés plus tard cette année, il faudra encore plusieurs mois avant que la vaccination ne soit généralisée dans ce pays. “

Environ 12 vaccins Covid-19 dans le monde sont actuellement en phase finale de test, mais Pfizer est le premier à rapporter des résultats.

Les résultats sont basés sur la première analyse intermédiaire de la phase 3 de l’étude et ont évalué 94 cas confirmés de Covid-19 chez les participants à l’essai.

L’étude a recruté 43 538 participants, 42% ayant des antécédents diversifiés, et aucun problème de sécurité sérieux n’a été observé, rapportent les entreprises.

Ils ajoutent que des données d’innocuité et d’efficacité supplémentaires continuent d’être collectées. Le cas réparti entre les individus vaccinés et ceux qui ont reçu le placebo indique un taux d’efficacité du vaccin supérieur à 90%, sept jours après la deuxième dose.

Les chercheurs disent que cela signifie que la protection est obtenue 28 jours après le début de la vaccination, qui consiste en deux doses.

Cependant, ils préviennent qu’au fur et à mesure que l’étude se poursuit, le pourcentage final d’efficacité du vaccin peut varier.

Les entreprises prévoient de demander une autorisation d’urgence pour utiliser le vaccin d’ici la fin du mois. bien qu’ils n’aient pas présenté de ventilation de l’efficacité du vaccin dans différents groupes d’âge.