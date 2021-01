ré

Les efforts dans la livraison des fournitures de vaccin Covid-19 pourraient atteindre l’objectif d’offrir les vaccins à près de 15 millions de personnes hautement prioritaires d’ici la mi-février, a admis aujourd’hui un ministre du Cabinet.

Plus de 4,2 millions de personnes ont déjà reçu les injections au Royaume-Uni, mais le nombre quotidien administré est tombé à 204 076 premières doses lundi, contre 324 233 vendredi dernier.

Interrogé sur Times Radio si la réduction de Pfizer de ses livraisons au cours des semaines à venir ferait «d’énormes progrès» dans l’objectif de vacciner les quatre groupes prioritaires en moins d’un mois, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a déclaré: «Cela pourrait le faire mais je ne le fais vraiment pas. veulent spéculer là-dessus maintenant parce que, évidemment, s’ils renforcent leur capacité de fabrication, ils pourront également produire beaucoup plus de vaccins et en sortir beaucoup plus. »

Le conseiller scientifique en chef du gouvernement, Sir Patrick Vallance, a déclaré à Sky News que plus de 70 pour cent de la population devraient être vaccinés pour obtenir l’immunité «collective».

Il a averti que le déploiement actuel des vaccins ne prendrait pas effet assez rapidement pour maîtriser la pandémie britannique.

Le port d’un masque, la distanciation sociale et l’obéissance au verrouillage étaient le seul moyen de mettre le virus au pied, en raison de l’écart de 10 jours entre la réception d’un coup et le développement de l’immunité, a déclaré Sir Patrick.

Il a ajouté qu’il était «très probable» que des coups devraient être administrés tous les un ou deux ans pour maintenir l’immunité.

Il a contesté les affirmations d’Israël selon lesquelles la première injection du vaccin Pfizer n’offrait qu’une protection de 33%, affirmant qu’elle serait probablement beaucoup plus proche des 89% enregistrés dans les essais cliniques.

Cela s’est produit alors que Londres prenait du retard par rapport au reste du pays dans le déploiement du vaccin, et au milieu du chaos dans une chirurgie généraliste surpeuplée de l’est de Londres avec des patients vulnérables craignant d’avoir attrapé un covid en faisant la queue pour des injections.

Les médecins généralistes de Walthamstow ont été contraints de s’excuser lorsque des patients se sont plaints de jours de surpeuplement au centre médical de Forest Road.

Les patients ont déclaré au Standard qu’ils étaient obligés de faire la queue et de croiser d’autres patients âgés dans un escalier étroit et d’attendre pendant de longues périodes dans des pièces non ventilées pouvant contenir jusqu’à 40 personnes.

Une patiente a déclaré que son partenaire et elle-même avaient été protégés pendant les 10 derniers mois, mais craignaient maintenant d’avoir contracté le covid. «Cela m’a laissé inquiète pour les 10 prochains jours», dit-elle. «C’était terriblement occupé. Nous ressentirons probablement de la joie la semaine prochaine [from receiving the jab] si nous n’avons pas de covid.

Un autre patient a déclaré que la chirurgie – qui continuait à traiter d’autres patients en même temps – devrait être fermée immédiatement en tant que centre de vaccination.

«C’était complètement fou dans la salle d’attente», dit-elle. «J’étais le numéro 25 dans la file d’attente. Au moment où j’ai été appelé, c’était le numéro 45. »

Le groupe de la commission clinique de Waltham Forest a déclaré que le problème avait été causé par «des vaccins supplémentaires auxquels nous ne nous attendions pas».

Dans une excuse publique, le président de la CCG, Ken Aswani, a déclaré: «Plutôt que de les refuser, nous avons accepté de prendre livraison et de les utiliser dans les trois jours dont nous disposons avant qu’ils ne deviennent inutilisables. Cela a nécessité de contacter les patients à bref délai et de doubler les effectifs en quelques heures.

«Nous reconnaissons nos lacunes. De longues files d’attente se formaient à l’extérieur par mauvais temps et, bien que nous ayons ouvert plus d’espace dans le bâtiment pour essayer d’amener les gens à l’abri des intempéries, cela a causé ses propres problèmes. Le service fourni n’était pas à la hauteur de la norme que nous cherchons à offrir et à laquelle les résidents devraient à juste titre s’attendre.

«Cela a exercé une pression énorme sur le personnel qui essayait de faire de son mieux dans des circonstances très difficiles et a inquiété et sérieusement dérangé un grand nombre de nos résidents plus âgés – ce dont nous nous excusons à profusion.»

Hier, 22 466 coups de covid supplémentaires ont été donnés dans la capitale, seul le Sud-Ouest en administrant moins. Les Midlands en ont géré près de 33 000.

Le total de Londres s’élève maintenant à 439 691 – le chiffre le plus bas de toutes les régions d’Angleterre. Cela comprend 388 437 premières doses et 51 254 secondes doses.

Une formule «simpliste» utilisée pour distribuer les vaccins dans tout le pays a été mise en cause pour les problèmes d’approvisionnement dans la capitale.

Comme le Standard l’a rapporté la semaine dernière, la distribution s’est faite en donnant un nombre égal de vaccins à chaque réseau de soins primaires à travers le pays.

Mais comme les PCN de Londres contiennent plus de patients, il y a eu moins de doses par habitant.