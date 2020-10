Après presque deux décennies à partager sa vie privée avec le monde entier, il est clair que Kim Kardashian atteint ses 40 ans en tant que romantique sans espoir.

De la bande obscène qui l’a catapultée à la gloire, à travers de multiples fréquentations, trois mariages, dont l’un n’a duré que 72 jours; Jusqu’à former sa propre famille et se consacrer comme la reine de la télé-réalité, Kim a ouvert son cœur devant les caméras, partageant avec tout le monde chaque détail.

Cela fait déjà 13 ans depuis le premier épisode de L’incroyable famille Kardashians, alors pour nous rafraîchir un peu la mémoire avec ses aventures passionnées, nous vous apportons la liste complète de toutes les romances qu’il a vécues, avant de retrouver enfin sa moitié.

TJ Jackson Il était le premier petit ami sérieux de Kim, nul autre que le neveu de Michael Jackson. Ils ont duré 2 ans de fréquentation et Kim Kardashian a avoué qu’elle avait perdu sa virginité avec lui précisément au MJ’s Neverland Ranch, qui peut aujourd’hui être mieux interprété comme un scénario sinistre plutôt que magique. Ils se sont séparés en 1999 mais restent amis.

Kim Kardashian a ensuite eu quelques rendez-vous avec l’acteur, Joey Lawrence. C’était une romance très courte qui s’est rapidement estompée jusqu’à ce qu’ils décident de mettre fin. Ils n’ont jamais été revus ensemble, il n’y avait sûrement pas beaucoup de chimie entre les deux adolescents.

C’est alors que Kim a commencé à sortir avec qui serait son premier mari, Damon Thomas. Beaucoup de gens ne le savent pas parce que c’était quand Kim avait 19 ans et que sa vie était beaucoup plus privée. Damon Thomas est un producteur de musique et a 10 ans de plus que Kim, qui s’est enfui et l’a secrètement épousé en 2000, jusqu’à leur divorce en 2004. Apparemment, c’est quelque chose d’enfer. Selon Kim Damon, il était un mari très contrôlant et l’aurait agressée physiquement. Il était très jaloux, il l’a éloignée de sa famille et l’a forcée à subir une liposuccion. Damon Thomas a nié tout cela, donc nous ne saurons jamais ce qui s’est réellement passé, mais pour le bien de tous, c’est bien qu’ils se séparent.

Ray J, son complice dans la tristement célèbre vidéo pour adultes qui a transformé Kim en une “ superstar ” du jour au lendemain, C’était une relation sérieuse dans la vie de Kim qui a duré deux ans de 2005 à 2007, date à laquelle a divulgué la vidéo via Vivid Entertainment. Kim a poursuivi la société pour 5 millions de dollars. Cette même année E! un accord serait conclu pour amener KUWTK à la télévision et le reste appartient à l’histoire.

Suite à son divorce d’avec Jessica Simpson, Nick Lachey s’est intéressé à Kim. Cependant, la romance n’a pas duré longtemps car Nick a estimé qu’il était utilisé par Kim pour augmenter sa renommée. L’acteur a déclaré que lors de leur premier rendez-vous, il avait commencé très calmement avec un voyage au cinéma, mais que lorsqu’ils sont partis, ils ont été pris en embuscade par 30 paparazzi, affirmant que Kim avait tout organisé pour attirer l’attention dans la presse écrite.

Voici à quoi ressemblait Kim ce jour-là pour son rendez-vous avec Nick Lachey.

Avant son mariage avec Mariah Carey, Canon de Nick Il était très intéressé par Kim Kardashian et ils sont sortis entre 2006 et 2007 jusqu’à ce qu’il l’envoie voler lorsque la tristement célèbre vidéo de Kim avec Ray J.

Après tout le scandale, il a commencé à sortir Reggie Bush, Footballeur de la NFL, et tout semblait indiquer que Kim aurait enfin trouvé son prince charmant. Ils sont rapidement devenus l’un des couples les plus célèbres, apparaissant continuellement dans toutes les publications. Ils ont duré trois ans, mais leur carrière bien remplie a conduit à leur séparation en 2010.

Restant dans cette veine, Kim a continué à s’intéresser aux athlètes et a commencé à sortir ensemble Miles Austin, un autre joueur de football. Même si cela semblait prometteur, la romance n’a duré que quelques mois, en raison de conflits d’horaire qui les ont empêchés de passer du temps ensemble.

Et ainsi nous arrivons à Kris Humphries, Le deuxième mari de Kim. Après une courte cour de cinq mois avec le basketteur, ils se sont fiancés et ont eu un mariage extravagant en 2011 sur E! en quatre parties, ce qui a coûté 20 millions de dollars. Avant longtemps, il était évident qu’ils n’étaient tout simplement pas compatibles et ils se sont séparés en seulement 72 jours! Après un processus long et fastidieux de près de deux ans, ils ont finalement divorcé en 2013.

Après tout ce tourbillon de romances est venu Kanye Ouest. Ils se sont rencontrés en 2004 et le rappeur est tombé amoureux d’elle depuis. En 2009, il a fait connaître son amour pour Kim en lui dédiant la chanson “Knock You Down” en 2009. Plus tard, en 2012, Kanye a nommé Kim dans les paroles de “Cold”, une autre de ses chansons, et tout était officialisé lorsque Kanye a commencé à apparaître sur KUWTK.

Kim et kanye Ils se sont mariés en 2014 et ont 4 enfants: North, 7, Saint, 4, Chicago, 2 et 1 an Psalm. Ce fut un mariage plein de hauts et de bas, mais jusqu’à présent, ils ont réussi à rester ensemble. Tous les Kardashian ont fini par divorcer; On dirait que c’est une malédiction Pensez-vous que Kim brise cette mauvaise tradition familiale et continue avec Kanye jusqu’à ce que la mort les sépare?