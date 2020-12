L

Les rues d’Ondon ont été désertes lundi après que des milliers de personnes ont fui la capitale ce week-end lorsque de nouvelles règles de niveau 4 ont été introduites.

Les rues principales, qui regorgeaient généralement d’acheteurs de Noël de dernière minute, étaient vides après que tous les magasins non essentiels se soient fait dire de fermer à partir de minuit dimanche.

Oxford Street et Regents Street étaient en grande partie désolées ce matin et la majorité des magasins et des restaurants ont été fermés dans les plus grands centres commerciaux de Londres au cours de ce qui serait généralement l’une des semaines les plus chargées de l’année.

(

Le métro était presque libre de navetteurs ce matin

/ PA)

Cela fait suite à un exode massif de la capitale samedi soir et dimanche matin alors que le gouvernement a interdit les voyages depuis les zones de niveau 4 à Noël et que les gens se sont précipités pour battre une interdiction de 48 heures sur les vols entre la Grande-Bretagne et l’Irlande.

Les trains de Kings Cross au nord-est ont été vendus samedi soir alors que les gens essayaient désespérément de rentrer chez eux pour les familles pendant la période des fêtes.

(

Un pub fermé dans la ville

/ PA)

Un voyageur a décrit un «exode d’Irlandais» alors que les foules faisaient la queue à Heathrow dans l’espoir de prendre le dernier vol de la soirée à destination de Dublin.

Le gouvernement irlandais a donné le feu vert à un vol de dernière minute plus tard, décrit comme un «miracle de Noël» par un voyageur.

À Douvres, il y a eu des scènes similaires alors que les passagers tentaient de traverser la Manche avant la fermeture de la frontière franco-britannique au milieu des inquiétudes concernant l’augmentation des cas de Covid-19 et une nouvelle souche du virus.

(

Kings Cross ce matin

/ Jeremy Selwyn)

La France fait également partie d’un certain nombre de pays européens à mettre en œuvre des restrictions de voyage à la suite d’une nouvelle souche mutante de coronavirus balayant le sud-est de l’Angleterre.

La nouvelle variante du virus est potentiellement 70% plus transmissible selon les premières données.

Les passagers qui prévoyaient de voyager pour Noël et qui ont annulé leurs projets se verront rembourser leurs réservations de train et d’autocar, a annoncé le gouvernement.

(

Tous les magasins non essentiels sont fermés

/ PA)

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que les clients ne seraient pas «laissés pour compte» pour «faire la bonne chose» au milieu du resserrement des restrictions de Covid-19 à travers le Royaume-Uni.

Des remboursements en espèces seront fournis pour les réservations de train et d’autocar annulées en Angleterre pour la précédente fenêtre de voyage de Noël du 23 au 27 décembre, a déclaré le ministère des Transports (DfT).

(

Heathrow était bondé alors que les gens tentaient de battre l’interdiction de voyager

/ @RachaelScullyyo)

Les billets ne seront remboursés que s’ils ont été achetés après l’annonce de la fenêtre de voyage le 24 novembre et avant sa modification le 19 décembre.

Les passagers sont invités à consulter le site Web de leur opérateur de train ou d’autocars pour savoir comment faire une réclamation.