Les New Orleans Saints pourraient bientôt jouer à des jeux devant les fans. Cependant, ce ne sera pas au Mercedes-Benz Superdome car l’équipe discutera avec des responsables du LSU pour organiser des matchs au Tiger Stadium de Baton Rouge, a déclaré Greg Bensel, responsable des Saints, à Adam Schefter d’ESPN. Les fans des Saints ont été interdits de regarder les matchs au Mercedes-Benz Superdome en raison des restrictions de la pandémie COVID-19.

“LSU a été courtois et enthousiaste concernant l’organisation de nos futurs matchs, et nous apprécions beaucoup leur partenariat”, a déclaré Bensel. “Nous avons également discuté de la possibilité de déplacer nos matchs à domicile en LSU avec la NFL et ils sont conscients de notre exploration de cette option.” Bensel a également déclaré que “la préférence écrasante est de jouer à nos jeux dans le Mercedes-Benz Superdome avec une participation partielle des fans”. Cependant, il n’y a pas de calendrier sur le moment où cela peut être approuvé.

Avec LSU jouant des matchs samedi et les Saints jouant (principalement) dimanche, ce serait une transition facile. La NFL a aidé les Saints à accueillir des fans, mais le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, ne permettra pas au stade à domicile des Saints d’avoir des fans limités. Pendant ce temps. De plus en plus de stades de la NFL ont des fans, ce qui devrait augmenter au fil de la saison.

«Nous prévoyons que davantage de villes seront mises en ligne dans les prochaines semaines, tandis que les stades qui ont accueilli des fans augmenteront leur capacité au fil de la saison», a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy. «Nous avons partagé les meilleures pratiques des clubs qui ont accueilli les fans de manière sûre et responsable. Nous avons également engagé une entreprise qui a suivi COVID[-19] cas dans la région à des périodes de temps avant et après que les fans assistent aux matchs. Rien n’indique que les matchs de la NFL avec des fans aient un impact sur les tendances quotidiennes des cas de COVID au niveau local ou au niveau de l’État. “

Les Saints avaient des «fans» lors de leurs deux derniers matchs à domicile dans le Superdome. 750 membres de la famille des joueurs et du personnel ont été invités à voir les Saints jouer comme un «essai» pour ce qu’ils espèrent être une plus grande ouverture dans les semaines à venir. Leur prochain match à domicile est prévu pour la semaine 7 contre les Panthers de la Caroline le 25 octobre.

“Alors que la demande des saints pour une exception spéciale aux directives Covid-19 de la ville reste à l’étude, autoriser 20 000 personnes dans un espace intérieur présente des problèmes de santé publique importants”, a déclaré Cantrell dans un communiqué. “À l’heure actuelle, aucun stade de la NFL dans le pays avec une installation à toit fixe n’autorise une telle exception. Nous continuerons à surveiller les données de santé publique, mais ne pouvons pas définir un calendrier artificiel pour savoir comment et quand les conditions peuvent permettre le type de exemption demandée. “