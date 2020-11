Compas via The Grosby Group

Comme vous le savez peut-être, les basketteurs qui participent à la NBA gagnent des millions de dollars par saison (sans compter leurs revenus de sponsors et de marques de renommée mondiale), découvrez qui sont les joueurs les mieux payés du monde du basket.

Quelque chose à respecter à propos de la National Basketball Association (NBA) est que contrairement à d’autres sports, chaque franchise établit exactement combien chacun de ses joueurs gagne, ni plus, ni moins.

Voici le TOP 10 des meilleurs salaires:

1. Stephen Curry: 43 006 362 millions de dollars. Le meneur des Golden State Warriors a remporté 3 bagues de champion au cours de sa carrière. Excellent tireur à 3 points.

2. Russell Westbrook: 41 358 814 millions de dollars. Il est né à Hawthorne, en Californie. Son poste est également un meneur et il joue actuellement pour les Houston Rockets. Il était le choix n ° 4 au repêchage en 2008 de l’UCLA. En 12 saisons, il a disputé 10 séries éliminatoires.

3. Chris Paul: 41 358 814 millions de dollars. Étant l’un des joueurs les plus âgés avec 35 ans, étant également meneur ou garde, il reste à un niveau sportif élevé. Il fait partie de l’équipe des Phoenix Suns et a disputé 12 séries éliminatoires au cours de sa carrière avec une moyenne de 20,9 points par match dans ces cas.

4. John Wall: 41 254 920 millions de dollars. Il a été le premier choisi au repêchage de 2010. Il est un joueur des Wizards de Washington.

5. James Harden: 41 254 920 millions de dollars. Un autre joueur des Houston Rockets sur la liste. Le garde né à Los Angeles, reconnu pour son talent et sa large barbe, a disputé 11 saisons et fait 11 fois les séries éliminatoires. Il a joué une finale, mais n’a pas pu devenir champion.

6. Kevin Durant: 40,108,950 millions de dollars. L’attaquant de puissance est né à Washington (DC). Il a joué 4 finales et a réussi à remporter le trophée deux fois. Il était le MVP des finales en 2017 et 2018.

7. LeBron James: 39 219 566 millions de dollars. Le dernier champion avec les Lakers de Los Angeles et MVP de la finale de cette saison. Beaucoup l’appellent “The GOAT” en référence au meilleur de tous les temps. Il a participé à 10 finales et obtenu 4 bagues de champion. Il a été Rookie of the Year en 2004 et 3 fois MVP All-Star.

8. Blake Griffin: 36 595 996 millions de dollars. Joueur des Detroit Pistons aujourd’hui et première recrue choisie au repêchage 2009. L’un des meilleurs dunkers de l’histoire.

9. Paul George: 35 450 412 millions de dollars. L’attaquant de Palmdale, en Californie, a disputé 9 séries éliminatoires en 10 saisons. Il appartient actuellement à la franchise Los Angeles Clippers et dans sa carrière, il a en moyenne 20 points par match, en saison régulière et en matchs éliminatoires.

10. Klay Thompson: 35 361 360 millions de dollars. Ce garde / attaquant né à LA, Californie a disputé 5 finales NBA dans sa carrière après 7 qualifications en séries éliminatoires et a remporté le championnat 3 fois. Continuez à jouer pour les Golden State Warriors.