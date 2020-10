Les cinémas AMC risquent sérieusement de manquer de liquidités d’ici la fin de l’année ou au début de 2021 si les gens ne retournent pas dans les salles de cinéma en plus grand nombre, a révélé la société dans des documents publics mardi, comme l’a rapporté Variety. La chaîne de cinéma a déclaré que la fréquentation avait chuté de 85% dans 494 de ses 598 sites aux États-Unis qui ont ouvert au milieu de la pandémie de coronavirus, tandis que des sites dans les grandes villes comme Los Angeles et New York restent fermés dans le cadre des mesures de sécurité locales contre le COVID-19.

Les États qui ont rouvert ont généralement une fréquentation limitée en raison de mesures de distanciation sociale, tandis que les films qui arrivent au théâtre n’ont pas attiré les foules que les dirigeants auraient espéré, car de plus grands blockbusters comme Mulan et No Time to Die sont soit déplacés vers des plateformes de streaming, soit poussés. retour, car les grandes premières de films ont été jugées dangereuses pour le moment.

<< Compte tenu de la réduction de la liste des films pour le quatrième trimestre, en l'absence d'augmentation significative de la fréquentation par rapport aux niveaux actuels ou aux sources supplémentaires de liquidités, au taux de consommation de trésorerie actuel, la Société prévoit que les ressources de trésorerie existantes seraient largement épuisées d'ici la fin de 2020 ou début 2021 ", a noté AMC dans son rapport, selon Variety. "Par la suite, pour s'acquitter de ses obligations lorsqu'elles deviennent exigibles, la Société aura besoin de sources de liquidités supplémentaires ou d'augmentations des niveaux de participation. Les montants requis de liquidités supplémentaires devraient être importants."

Le rapport d’AMC a été publié dans la foulée de la prédiction de S&P Global selon laquelle la société manquerait de liquidités dans les six prochains mois, réduisant ainsi la cote de crédit d’AMC. AMC explore actuellement un certain nombre d’options financières, y compris éventuellement l’ajout de dettes supplémentaires ou l’exploration d’un financement par actions; renégocier les paiements de location avec les propriétaires; vendre des théâtres ou d’autres actifs; et explorer les opportunités de coentreprise. Il sera difficile, étant donné que l’état de la pandémie mondiale change rapidement, a ajouté la société, d’estimer combien d’argent elle dépensera ou rapportera au cours des prochains jours.

«Rien ne garantit que les hypothèses utilisées pour estimer nos besoins en liquidités et notre consommation future de trésorerie seront correctes, ou que nous serons en mesure d’atteindre des niveaux de participation plus normalisés décrits ci-dessus, qui sont sensiblement plus élevés que nos niveaux de participation actuels, et notre capacité à être prédictif est incertaine en raison de l’ampleur et de la durée inconnues de la pandémie de COVID-19 », a déclaré AMC.