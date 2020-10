Sans un autre programme de contrôle de relance, de nombreuses industries sont en danger de dommages irréversibles par la pandémie de coronavirus, y compris l’industrie de la musique live. Le dernier projet de loi de relance proposé par les démocrates de la Chambre prévoyait une aide économique pour les salles de concert à travers le pays, mais mardi, le président Donald Trump a ordonné que les négociations de relance s’arrêtent jusqu’à l’élection présidentielle de 2020. Désormais, les salles de concert disent qu’elles risquent sérieusement de sombrer.

La National Independent Venue Association s’est prononcée mardi contre la pause de relance de Trump, appelant à plus d’aide. La directrice des communications de l’association, Audrey Fix Shaefer, a déclaré: «Depuis avril, nous tirons la sonnette d’alarme: si nos membres ne reçoivent pas d’aide d’urgence, ils tomberont indéfiniment – et c’est en train d’arriver. C’est réel. Nous avons besoin d’aide. Nous exhortons le Congrès et la Maison Blanche à poursuivre les négociations et à conclure rapidement un accord, faute de quoi il y aura un effondrement massif de cette industrie. “

Le président est-il désormais favorable à un plan de relance? L’article qu’il a retweeté comprend la citation suivante: «Powell a déclaré que ce serait le mauvais moment pour les décideurs politiques de quitter le gaz.» Trump a tweeté il y a quelques heures à peine, il a dit à son équipe d’arrêter les négociations. pic.twitter.com/7RMQ9OqLpK – Jaclyn Cangro (@JaclynCangro) 6 octobre 2020

Trump a annoncé la fin brusque des négociations de relance mardi, dans un tweet envoyé de l’auto-isolement alors qu’il se remettait lui-même du COVID-19. Il a écrit que le plan de la Chambre “renflouerait les États démocrates mal gérés, à forte criminalité” et qu’il ne négocierait plus “avant les élections”. Cela a scandalisé les électeurs des deux côtés, dont beaucoup sont désespérés pour plus d’aide économique alors que la contraction économique de la pandémie de coronavirus se prolonge.

Trump a doublé cette rhétorique sur “l’échec démocrate, la criminalité élevée, les villes et les États” dans un autre tweet plus tard, intriguant de nombreux adeptes sur son allégeance aux États-Unis. Cependant, il a également retweeté un article de CNBC disant qu’un nouveau contrôle de relance devrait être adopté dès que possible, en ajoutant “True!” Enfin, Trump a affirmé qu’il adopterait un petit projet de loi pour les seuls contrôles de relance, mais qu’il n’adopterait pas un programme d’aide économique global.

Malheureusement, c’est le genre de paquet qui, selon les économistes, aurait le plus grand impact sur cette récession. En plus des salles de concert, les restaurants, les compagnies aériennes et d’autres industries en personne comptent sur l’aide gouvernementale pour les aider à traverser cette période lente jusqu’à ce qu’un vaccin COVID-19 soit prêt. Cela leur permettra de continuer à payer les travailleurs et de conserver leurs actifs jusqu’à ce qu’il soit sûr de rouvrir des entreprises en personne.

Schaefer a écrit que NIVA «espère pour le bien de nos employés licenciés que l’assistance en cas de pandémie de chômage sera prolongée, car les gens souffrent sans aucune faute de leur part. Jusqu’à présent, Trump n’a pas clarifié davantage sa position sur le prochain plan de relance.