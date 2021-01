Les scènes de films que Maribel Guardia veut oublier et que les fans ne veulent pas | INSTAGRAM

L’actrice et animatrice d’origine costaricienne, Maribel Guardia, a un passé que très peu d’utilisateurs actuels connaissent, dans les différentes branches du cinéma mexicain, le cinéma ficheras, où elle a commencé sa carrière d’actrice, un sujet qu’il préfère laisser derrière lui, et depuis peu les internautes ont revécu le moment avec des publications de ces films sur les réseaux sociaux.

On sait parfaitement que Maribel Guardia a été ces dernières années l’une des femmes qui ont le plus connu la presse et leurs followers respectifs et fidèles dans les différents réseaux sociaux, depuis l’âge de la chanteuse régionale mexicaine, couplée avec elle physique impressionnant, a complètement étonné le plus.

Sur son compte Instagram officiel où elle partage avec désinvolture quelques minutes de sa journée avec une photo et répond aux commentaires laissés par ses fans, ce qui équivaut à 6,3 millions d’entre eux, mais vivez toujours le moment au maximum et essayez de laisser les problèmes du passé exactement là.

Aussi, il est très bien connu que la belle Maribel est tout un cas de gentillesse, car en plus de chanter et de conduire, elle a été actrice à la télévision et au cinéma mexicains, où elle a dû interpréter toutes sortes de rôles, certains assez controversés à cause de trop sur le petit écran, et cette situation essaie de la commenter le moins possible.

Mais, pour y arriver, il faut remonter le temps lorsqu’elle vient d’arriver au Mexique, débutant sa carrière de mannequin à 19 ans, remportant le titre de Miss Photogenic au concours international de Miss Univers qui s’est tenu à Acapulco, Guerrero.

C’est juste là qu’ils découvrent la beauté et le talent caché de Maribel, alors elle a décidé de rester et de vivre ici au Mexique pour étudier le théâtre avec une bourse accordée par Televisa, quelques jours après le concours susmentionné.

De même, à la fin de ses études artistiques, c’est au théâtre qu’il a commencé sa brillante carrière, jusqu’à aujourd’hui, après son passage au Centre d’Education Artistique (CEA), une école de télévision.

C’est ainsi que Maribel Guardia s’est démarquée en tant que mannequin, actrice de théâtre, de séries, de feuilletons, de films et de chanteuse de musique régionale mexicaine, et grâce à son grand charisme et ses talents et sa beauté incontestables, elle a conquis le cœur de tout le peuple mexicain. , réussissant ainsi à être l’une des personnalités publiques les plus aimées et admirées du public.

Mais la vérité est que peu de gens connaissent ses apparitions sur grand écran, en particulier avec les célèbres films ficheras du cinéma mexicain des années 1970 et 1980, qui se distinguaient par un thème pour adultes et le vieux cinéma rumberas.

C’est ainsi qu’il est apparu dans un film de ce genre: «Je leur apporte des mu * rtas» de 1987, où Guardia est apparu en jouant un rôle dans lequel il montrait tout à l’écran, ce qu’il ne fait pas actuellement, du moins à la télévision.

Ce moment est celui qui, fan du film ou de Maribel elle-même, s’est retrouvée à déambuler sur le réseau sans fin, et a décidé de le placer sur son profil, afin que tous les internautes puissent voir le moment où l’actrice est apparue complètement nue * devant les caméras.

Echo dont Maribel n’a rien commenté à ce sujet, en fait, on ne s’attend pas à ce qu’elle le fasse, car selon son attitude, elle préfère mettre cette question de côté, et se concentrer sur le présent et sur ses projets de travail aujourd’hui .