Le Dr Zubadida Haque, membre d’Independent Sage, a déclaré que le groupe consultatif de scientifiques était «très préoccupé» par une augmentation du nombre de décès dus aux coronavirus et du nombre de patients hospitalisés atteints du virus.

Elle a partagé un message appelant le gouvernement à mettre en œuvre le niveau 4 dans toutes les régions du pays, plaçant ainsi le Royaume-Uni dans un autre verrouillage national.

Le Dr Haque a demandé sur Twitter: «Étant donné que nous avons dépassé 70000 décès # COVID19 au Royaume-Uni le jour de Noël, et qu’il y a maintenant plus de patients atteints de coronavirus à l’hôpital qu’à tout autre moment de la pandémie, pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas mis en œuvre les restrictions # tier4 partout? au Royaume-Uni?

«@IndependentSage est très inquiet».

Les cas de coronavirus ont augmenté de 39237 mercredi – le chiffre le plus élevé rapporté en une seule journée tout au long de la pandémie. Le même jour, le Royaume-Uni a enregistré 744 décès supplémentaires, le bilan quotidien le plus élevé depuis le printemps dernier.

Le Dr Haque a ajouté: «Compte tenu de la situation de crise, nous sommes avec le plus grand nombre de décès quotidiens avec # COVID19 dans la 2e vague, avec 1000 plus susceptibles d’être infectés. [because] d’assouplissement des règles du niveau 1 à 3 le jour de Noël ET d’un échec du système de test et de traçabilité du gouvernement, nous avons besoin du # tier4 partout maintenant pour sauver des vies. »

Selon les derniers chiffres du NHS Test and Trace, un total de 173 875 personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Angleterre au moins une fois par semaine jusqu’au 16 décembre.

Il s’agit d’une hausse de 58% par rapport à la semaine précédente et il s’agit du total hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement de Test and Trace en mai.

Coronavirus en chiffres: le nombre de morts au Royaume-Uni atteint 70405

Un total de 34,1% des personnes qui ont été testées pour Covid-19 en Angleterre au cours de la semaine se terminant le 16 décembre sur un site régional, un site local ou une unité de test mobile ont reçu leur résultat dans les 24 heures.

C’est une baisse par rapport à 59,8% la semaine précédente, et c’est le pourcentage le plus bas depuis la semaine jusqu’au 28 octobre.

Le Dr Haque a fait référence à des notes publiées par Independent Sage la veille de Noël, qui avertissaient que le système de niveaux n’était pas en mesure de contenir la propagation de la souche mutée de coronavirus.

“La modélisation de la London School of Hygiene and Tropical Medicine estime que la nouvelle variante représentera 90 pour cent des nouveaux cas à la mi-janvier”, indique le communiqué partagé par Independent Sage.

Coronavirus: Déserté Tier 4 Londres

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Londres Tier 4

Jeremy Selwyn

Six millions de personnes supplémentaires au Royaume-Uni ont été soumises à des restrictions de niveau 4 le lendemain de Noël après que le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la souche mutée du virus se propageait à un «taux dangereux».

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a reconnu mercredi qu ‘«il pourrait être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires» pour freiner l’augmentation du nombre de cas.

Plus tôt cette semaine, le groupe indépendant de scientifiques a appelé le gouvernement à interdire le mélange des ménages le jour de Noël, à placer toutes les régions d’Angleterre au niveau 4, à introduire un plan d’urgence pour une éducation sûre et au gouvernement de concentrer tous ses efforts sur le rouleau de masse. -sortie de vaccination.

en relation

«L’incapacité de contrôler Covid-19 conduit à l’émergence de variantes avec un potentiel de transmission croissant», ont déclaré les scientifiques.

«La nouvelle variante et l’émergence potentielle d’autres nécessitent une révision complète de toutes les stratégies d’atténuation.»

Independent Sage a ajouté qu’il avait l’intention de publier un plan plus détaillé de contrôle de la nouvelle variante ce week-end.