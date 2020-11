Les secrets incontournables de Billie Eilish que vous devriez savoir si vous êtes son fan | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse, Billie Eilish s’est toujours démarquée pour avoir une personnalité très énigmatique, en plus de ses styles particuliers lorsqu’il s’agit de s’habiller, et bien qu’à d’innombrables occasions elle ait décidé de ne pas tout montrer d’elle au public, il y a quelques curiosités que vous pouvez apprendre en lisant cette note, et nous ne savons pas, peut-être que vous pouvez devenir un grand fan.

On sait parfaitement, aussi que Billie Eilish est une chanteuse talentueuse, très jeune et avec une manière d’être qui l’aide à se distinguer partout où elle va, grâce à son incroyable personnalité et la façon dont elle interprète ses chansons emblématiques en a définitivement fait une star, mais il y a des secrets sur cette fille qui vous aideront à en comprendre beaucoup sur son style.

La chanteuse née le 18 décembre 2001 a découvert son talent dès son plus jeune âge et a également commencé à créer sa propre vision du monde où la musique était la meilleure méthode pour s’exprimer.

Et, bien que tous ses plus grands fans sachent sûrement déjà qu’elle est une grande admiratrice de Justin Bieber et que son nom complet est Billie Eilish Pirate Baird O’Conell, il y a d’autres curiosités à propos de cette fille que vous devez savoir pour comprendre la manière d’être si unique qu’il est devenu un fidèle disciple de son travail, alors nous vous en parlerons.

Quand elle était petite fille, le rêve de Billie était de danser, alors elle a pris des cours et est devenue plus tard une danseuse talentueuse, de même, elle a montré son talent dans diverses compétitions et pratiqué pendant des heures parce que c’était ce qui la rendait la plus heureuse, sans Cependant, il a malheureusement souffert d’une blessure qui l’a empêché de continuer cette activité.

On sait aussi que la première fois qu’elle s’est exprimée à travers la composition musicale, elle avait 4 ans, mais c’est jusqu’à l’âge de 11 ans qu’elle a commencé à exercer cette activité de manière formelle, étant aujourd’hui l’une des plus grandes représentantes du divertissement.

Cependant, il convient de mentionner qu’à l’âge de 8 ans, il a rejoint la chorale d’enfants de la ville de Los Angeles, où il a découvert une nouvelle passion et a considérablement amélioré sa technique vocale.

Ses chansons sont écrites avec son frère, mais de toutes “Party Favor” se démarque parce que c’est la mélodie qu’ils ont créée avec la plus grande rapidité, puisque, il a avoué que cette pièce ne leur a pris que 20 minutes à écrire.

De plus, la chanteuse à succès a reçu l’école à la maison tout au long de sa vie, elle est donc très proche de tous les membres de sa famille.

Billie a parlé à plusieurs reprises de la grande importance de la santé mentale et a également avoué que son psychiatre est la personne avec qui elle peut parler plus librement sur pratiquement n’importe quel sujet, car elle n’a vraiment pas beaucoup d’amis.

La chanteuse a le syndrome de Tourette, elle n’a pas voulu le révéler à ses fans car elle craignait qu’ils ne la connaissent plus pour cela que pour son talent, mais plus tard, elle a découvert que cela lui permettait d’aider d’autres personnes souffrant de la même maladie.

De même, il y a une raison importante pour laquelle Billie Eilish ne sourit pas sur les photos, elle l’a expliqué elle-même en disant qu’avoir un sourire sur son visage la rend faible.

Aussi, nous savons bien qu’Eilish adore regarder la télévision et certaines de ses séries préférées sont “The Office”, “The Walking Death” et “American Horror Story”.

Elle est végétalienne depuis 2014, elle pratique donc ce style de vie depuis environ 6 ans, mais aussi, elle a motivé nombre de ses followers à suivre ses traces.

Elle ne veut pas que le monde sache tout sur elle, alors elle essaie de garder certains aspects d’elle privée, c’était l’une des raisons importantes pour lesquelles elle préférait porter des vêtements amples, car elle a dit que personne ne pouvait juger son corps s’il ne la connaissait pas. .

Et enfin, Billie Eilish fera partie du casting de la nouvelle mini-série Gucci aux côtés de grandes stars internationales telles que Harry Styles et Luhan.