Les républicains du Sénat n’étaient pas satisfaits de l’accord provisoire sur le plan de relance dont l’administration Trump et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont discuté tôt samedi, confirmant qu’il y a peu de chance que quelque chose puisse être fait avant les élections dans trois semaines. Après une semaine déconcertante qui a commencé avec le président Donald Trump interrompant tous les pourparlers de relance avant les élections et se terminant avec Trump disant que les pourparlers «commençaient à marcher» jeudi, son administration a proposé un plan de secours de 1,8 billion de dollars. C’était juste au-dessus de leur offre précédente de 1,6 billion de dollars, mais toujours en deçà du récent paquet de 2,2 billions de dollars des démocrates de la Chambre.

Samedi matin, les sénateurs républicains ont semblé signaler qu’ils ne soutiendraient aucun accord avant les élections lors d’une conférence téléphonique avec le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, rapporte Politico. Les sénateurs pensaient que la Maison Blanche offrait trop. “Il n’y a pas d’appétit pour le moment à dépenser le numéro de la Maison Blanche ou le numéro de la Maison”, a déclaré le sénateur Lamar Alexander du Tennessee, qui ne se présente pas aux élections, selon des sources.

Le sénateur John Barrasso du Wyoming a déclaré que céder à tout ce que Pelosi demande serait considéré comme “une énorme trahison par nos partisans”. L’autre sénateur du Tennessee, Marsha Blackburn, a déclaré que l’accord serait le «glas» de la majorité du parti au Sénat si Pelosi obtenait «cette victoire». Le sénateur Mike Lee de l’Utah a également averti que les républicains perdraient leur soutien et que voter maintenant sur un accord de relance mettrait du temps à obtenir la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Le sénateur Rick Scott de Floride a émis l’hypothèse qu’un plan de relance ralentirait la reprise économique.

Pelosi n’a pas non plus soutenu la dernière offre de l’administration. Dans une lettre à ses collègues démocrates, elle a qualifié l’offre “d’un pas en avant, deux pas en arrière” et a souligné les différences de priorités entre les deux parties. “Une préoccupation majeure est l’absence de toute réponse sur un plan stratégique pour écraser le virus”, a écrit Pelosi. «Nous ne pouvons pas rouvrir en toute sécurité les écoles, l’économie et nos communautés tant que nous n’aurons pas écrasé le virus avec le plan national basé sur la science pour les tests, le traçage, le traitement et l’isolement, et pour la distribution équitable et éthique d’un vaccin sûr et efficace une fois développé. ” Elle a noté que la loi HEROES adoptée par la Chambre comprenait ce «plan stratégique».

Les pourparlers entre Mnuchin et Pelosi n’ont repris que récemment après que les deux parties n’aient jamais été en mesure de parvenir à un accord sur un autre paquet majeur pour suivre la loi CARES de mars au cours de l’été. Trump a jeté une clé dans le processus au cours de la semaine, en tweetant pour la première fois mardi que la Maison Blanche ne négocierait plus et qu’il n’y aurait pas de nouveau plan de relance avant les élections. Le marché boursier a chuté après avoir pris cette décision, et il l’a lentement repoussée au cours de la semaine. Dans son entretien de jeudi avec Maria Bartiromo de Fox Business, il a déclaré que les pourparlers «commençaient à marcher». Puis, vendredi, il a étonnamment dit à Rush Limbaugh qu’il voulait franchement «un plan de relance plus important que ce que les démocrates ou les républicains proposent», même s’il a approuvé l’offre de 1,8 billion de dollars de Mnuchin.