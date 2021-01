Les séries Netflix qui sont à la mode, vous ne pouvez pas les manquer! | Pixabay

Des genres tels que l’action, le drame et la romance figurent dans cette liste de séries à regarder via la plateforme de streaming de Netflix et à ne pas manquer, car ils sont parmi les plus consultés ces dernières semaines.

Bien que le catalogue de Netflix soit extrêmement volumineux et qu’il y ait beaucoup à voir, la plateforme établit généralement un classement avec les productions en vogue.

Bien que ce ne soit pas forcément synonyme de qualité, il s’agit avant tout d’un guide pour savoir quels films ou séries attirent l’attention des téléspectateurs.

Si nous parlons de la série de NetflixIl est impossible d’ignorer la dichotomie entre global et local, puisque la plateforme opère dans de nombreux pays à travers le monde, et y produire n’est pas seulement parfois une obligation, mais aussi une opportunité d’y attirer de nouveaux abonnés.

L’idée est donc simple: reproduire ses plus grands succès dans d’autres coordonnées, ce qui a beaucoup fonctionné pour la plateforme.

C’est pour cette raison que nous présenterons ci-dessous une liste de trois séries qui sont actuellement une tendance dans le service de streaming.

1

Lupin

L’histoire tourne autour d’Assane Diop, un voleur en col blanc qui, inspiré par les aventures d’Arsène Lupin, se propose de venger son père, qui a perdu la vie en prison alors que Diop était adolescent après avoir été accusé d’un vol qui ne l’a pas fait. s’était engagé.

Créée par George Kay et François Uzan, la série française met en vedette Omar Sy, Vincent Londez, Shirine Boutella, Nicole García, Antoine Gouy, Clotilde Hesme et Hervé Pierre.

Les cinq épisodes qui composent la première partie de la série sont déjà disponibles sur la plateforme de streaming.

2

Petites jolies choses

Cette histoire se déroule à l’Archer School of Ballet, une académie très prestigieuse de Chicago, où plusieurs jeunes adultes sont prêts à tout pour devenir les meilleurs.

Là, et après Cassie Shore, l’étudiante vedette subit une mystérieuse attaque, son remplaçant Neveah sera plongé dans un monde de mensonges, de trahisons et de compétition sauvage.

Créée par Michael MacLennan, la série basée sur le roman de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton met en vedette Lauren Holly, Kylie Jefferson, Casimere Jollette, Brennan Clost, Barton Cowperthwaite et Bayardo De Murguia.

Les dix épisodes qui composent sa première saison sont disponibles sur la plateforme de streaming.

3

Bridgerton

L’histoire tourne autour des huit frères de la puissante famille Bridgerton, qui recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

La protagoniste de l’intrigue est Daphné Bridgerton, l’aînée des sœurs, qui est présentée dans la société pour se marier.

Cependant, tout sera changé lorsqu’il rencontrera Simon Basset, un duc avec lequel il entame une relation particulière.

Créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes, la série basée sur les romans de Julia Quinn met en vedette Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Jonathan Bailey et Nicola Coughlan.

Les huit épisodes qui composent sa première saison sont disponibles sur la plateforme de streaming.