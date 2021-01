E

Attendez-vous à un retour à la rationalité et à la science – et à un président qui ne suggère pas à ses citoyens de s’injecter de l’eau de Javel – lorsque Joe Biden prend le pouvoir.

Telle est l’attente du rédacteur en chef du Evening Standard, George Osborne, qui s’est entretenu avec le chroniqueur Phil Collins pour discuter de l’inauguration de mercredi et de ce à quoi pourraient ressembler les quatre prochaines années.

Collins a interrogé Osborne sur les circonstances extraordinaires de ces dernières années.

Osborne a déclaré: «Cette inauguration a lieu dans des circonstances extraordinaires. Les foules ne seront pas là à cause de Covid, l’armée et la police le seront et le candidat vaincu ne sera pas présent.

Collins a trouvé des parallèles dans le discours inaugural de Thomas Jefferson en 1801, dans lequel il a appelé la nation à se rassembler, bien qu’Osborne ait noté que ces adresses ont souvent des attentes et des échos historiques similaires.

«Le problème avec les discours inauguraux est qu’il y a une telle barre haute fixée par John F. Kennedy et Abraham Lincoln. Les présidents échouent toujours. Les gens ne se souviennent pas des deux discours d’inauguration de Barack Obama et il était un très bon discours. “

Collins a souligné qu’une nouvelle administration Biden avait, pour le moins dire, beaucoup de choses dans son assiette.

Osborne a déclaré: «Biden commence à la fois par une crise sanitaire et une crise économique. Ce qu’il apportera, c’est la rationalité et la science. Vous n’aurez pas un président qui vous dira de vous injecter un médicament inconnu. Ce sera extraordinaire parce que ce sera très normal et ordinaire.

Collins et Osborne se sont demandé ce que cela signifierait pour Boris Johnson, qui était considéré comme proche de Donald Trump.

Osborne a déclaré: «Le défi principal auquel Johnson est confronté est, aux yeux des démocrates, qu’il fait partie de la famille Trump. C’est peut-être injuste, mais néanmoins, il est considéré par le reste du monde comme faisant partie de ce mouvement populiste nativiste.