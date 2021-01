La saison 3 de Cobra Kai est sortie vendredi sur Netflix, incitant des multitudes de téléspectateurs à se gaver de la série en quelques heures. Ces longues sessions de visionnage ont conduit à la finale explosive de la saison, ainsi qu’à un personnage majeur qui taquine apparemment son retour. Alors Terry Silver rejoindra-t-il l’émission pour la saison 4?

Les showrunners Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald se sont entretenus avec Entertainment Weekly pour discuter de la sortie de la troisième saison de Cobra Kai, ainsi que des principales questions. Ils ont abordé certains des principaux arcs de personnages au cours de la discussion remplie de spoiler et ont également fourni des informations importantes sur Silver, le principal méchant de Karate Kid III. Les showrunners n’ont pas officiellement confirmé si l’ancien copain vietnamien de John Kreese reviendrait, mais ont fait des commentaires taquinant apparemment ce résultat.

«À la fin de la saison, vous avez vu Kreese passer un coup de fil», a déclaré Hurwitz à EW. “Vous pouvez deviner qui a pu être à l’autre bout de cet appel en fonction de la photo qu’il regardait là-bas. Mais nous ne pouvons pas vraiment dire comment Terry Silver répondrait à cet appel – ou qui était sur le l’autre extrémité de la ligne répondrait à cet appel. Je pense que vous devrez voir si ce personnage revient dans la saison 4. “

Le moment de la finale a présenté le méchant Kreese tenant une photo de lui-même aux côtés de copains de guerre du Vietnam. Il en appelle finalement un pour demander une faveur. L’autre personne ne révèle pas son identité dans la finale, mais les fans ont considéré Silver comme la seule réponse logique.

Alors que certains fans ont vu le commentaire de Hurwitz et l’ont considéré comme une confirmation, ils n’auront pas de réponse jusqu’à ce que la nouvelle saison arrive sur Netflix dans environ un an. Pour l’instant, ils peuvent revenir sur la saison 3 et profiter des flashbacks mettant en vedette Silver. Un moment, en particulier, a arrêté les téléspectateurs sur leurs traces en raison d’une mort surprenante, mais Hurwitz et les créateurs se sont amusés avec l’appât et l’interrupteur.

“C’était vraiment amusant pour nous dans la saison 3 de ramener Terry Silver, mais d’une manière que vous n’avez jamais vue auparavant dans ces flashbacks”, a déclaré Hurwitz à EW. “Nous savons à quel point le personnage de Terry est aimé et il l’est aussi pour nous. Nous sommes allés jusqu’à présenter un personnage très tôt qui a une queue de cheval, et vous êtes tous excités et vous vous dites: ‘Oh mon Dieu, c’est Terry Silver! ‘ Et alors [we] tuer ce personnage, puis révélé peu de temps après que l’autre gars était Terry Silver. C’est un personnage avec lequel nous nous amusons beaucoup. “

La saison 3 de Cobra Kai est devenue disponible sur Netflix vendredi. Les trois saisons de l’ancienne série YouTube sont sur le service de streaming pour les nouveaux téléspectateurs. La série se déroule 34 ans après le film original, The Karate Kid. Cependant, la série Netflix se concentre sur Johnny Lawrence et sa décision de rouvrir le dojo Cobra Kai, ainsi que sur sa rivalité renouvelée avec Daniel LaRusso.