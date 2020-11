je

Si une campagne de recrutement de 200 millions de livres sterling a donné à Chelsea l’apparence de champions potentiels, c’est le retour à la forme physique de l’un de leurs vétérans vainqueurs du titre qui pourrait être la clé de leurs ambitions cette saison.

Frank Lampard a été privé des services du N’Golo Kante pendant une grande partie de son premier mandat à Stamford Bridge, la campagne du milieu de terrain ayant été détruite par une blessure.

Alors que Chelsea manquait déjà l’inspiration d’Eden Hazard – vendu au Real Madrid à l’arrivée de Lampard – l’absence de Kante pendant de longues périodes n’a fait qu’aggraver le défi auquel était confronté leur nouveau manager.

Et c’est avant de prendre en compte l’interdiction de transfert sous laquelle il était contraint d’opérer.

Faire avancer le chronomètre et Lampard a été autorisé à rattraper le temps perdu sur le marché des transferts – en signant certains des talents les plus recherchés d’Europe, comme Timo Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech – tandis que Kante est de retour dominant le milieu de terrain de la manière qui a inspiré Leicester et Chelsea à des titres de Premier League dans les années consécutives.

Il n’est donc guère surprenant que Lampard croise les doigts dans l’espoir que le joueur de 29 ans puisse maintenir sa forme physique.

«Je ne veux pas tenter le destin car à la minute où il va bien», dit-il. «C’est une constante pour nous là où nous la gérons.

«Quand je suis arrivé au début de la saison dernière, il avait été blessé lors de la finale de la Ligue Europa et cela s’est poursuivi tout au long de l’année, nous l’avons donc chassé à partir de là.

«Nous avons eu une meilleure période de lui pour le mettre dans un endroit où nous sommes vraiment heureux.

«Nous sommes conscients et nous surveillons son entraînement, ses chiffres et la distance qu’il parcourt, car chaque fois que vous vous entraînez et que vous le laissez sans laisse à l’entraînement, il fait un rendement ridicule à cause de sa façon de jouer. Nous sommes très prudents avec cela et à la minute où nous sommes dans une bonne position et j’espère que cela continuera.

«L’année dernière, il a raté 50 pour cent des matchs en raison de blessures, il a vécu une période difficile pour différentes raisons et nous travaillons très fort là-dessus pour le rendre aussi en forme et frais. Maintenant, nous gérons son entraînement et son temps de jeu, mais ses niveaux de performances sont vraiment élevés.

La restauration de Kante à la base du milieu de terrain a également eu pour effet d’apporter équilibre et fluidité au jeu de Chelsea, Mason Mount et Mateo Kovacic menant la presse devant lui lors de la victoire 2-0 de samedi à Newcastle.

Cela a également conduit Jorginho à être poussé à la marge après que l’Italien soit devenu une figure centrale sous le prédécesseur de Lampard, Maurizio Sarri.

Alors que Lampard pense que Kante peut jouer un rôle plus progressiste, c’est en tant que milieu de terrain qu’il est le plus influent.

Lampard a ajouté: «Je n’arrête pas de dire à chaque fois qu’on me pose des questions sur N’Golo que j’ai tellement confiance en lui et en le meilleur milieu de terrain qu’il est dans le football mondial. Non seulement casser et gagner des balles car nous savons que c’est une énorme qualité pour lui, mais ses passes et son soutien au milieu de terrain et jouer dans ce rôle plus profond ont été une transition très confortable pour lui alors qu’il joue. Nous sommes vraiment très heureux avec lui.

Lampard était également satisfait d’une victoire de routine dans un éventuel match de peau de banane à St James ‘Park, Chelsea devant faire le long voyage à Newcastle pour un coup d’envoi à l’heure du déjeuner juste après la pause internationale. La victoire était une cinquième consécutive dans toutes les compétitions.

“C’est la forme dont nous avions besoin.” dit-il. «Les joueurs travaillent dur. C’est bien d’être dans la position que nous sommes, mais nous ne serons pas longtemps en tête de la ligue. Mais c’est bien d’avoir accumulé ces points et de gagner des draps propres, ce qui, nous le savons, nous a posé des problèmes pour différentes raisons au début de la saison et dans certaines parties de la dernière.

“Nous devons continuer à travailler pour continuer. La cohérence est ce que nous recherchons dans une courte période de matchs, nous avons été cohérents et nous devons continuer.

«Les matchs de pause post-internationaux sont difficiles. Nous étions sur une bonne forme avant, mais il est important de rassembler les gars et de les concentrer. Je pensais que nous l’avions vu dans notre préparation. Je pensais que nous l’avions montré dans notre performance.

“C’est un match difficile sur le papier de venir ici et de jouer contre une équipe contre laquelle nous avons perdu l’année dernière tout en dominant la possession. Aujourd’hui, nous avons dominé la possession. Nous avons marqué nos buts, même si nous aurions pu marquer plus et nous avons gardé une feuille blanche. Donc Je peux être très content de cela.

“Nous avons créé de belles chances contre une équipe de Newcastle qui ne vous donne pas de grandes chances car ils défendent résolument autour de leur surface, mais nous leur avons ouvert suffisamment de temps pour peut-être en marquer deux ou trois et à la mi-temps, vous pouvez vous sentir beaucoup plus à l’aise. .

“Je savais qu’ils étaient encore dans le match et je pensais qu’ils étaient un peu plus positifs en seconde période. Nous devions nous assurer que le deuxième est arrivé et quand c’est arrivé, nous avons très bien vu le match.”