Le super-héros Wonder Woman, dont la princesse Diana de Themiscira ou Diana Prince est connue dans le monde moderne, a été imaginé pour DC Comics par le psychologue américain William Moulton Marston en 1941. Mais cette origine n’empêche pas ses adaptations cinématographiques d’être inspirées ou rappelez-vous d’autres histoires en dehors de son corpus narratif principal. Même avant le même que dans le cas de Wonder Woman 1984 (Patty Jenkins, 2020). Parce que vous êtes témoin des mésaventures de son protagoniste et, si vous le connaissez, c’est une grave erreur de ne pas se souvenir d’une histoire d’horreur classique.

Vous assistez aux mésaventures de Wonder Woman 1984 et, si vous le savez, vous devez être très confus pour ne pas vous souvenir de l’histoire The Monkey’s Paw

On se réfère à The Monkey’s Paw, une œuvre effrayante du britannique William Wymark Jacobs (1902). Non pas à cause de sa renommée bien méritée, mais à cause de sa grande qualité littéraire, les lecteurs amateurs de genre ne devraient pas arrêter de le lire. Et quand ils le termineront les yeux écarquillés et un doigt froid le long de leur colonne vertébrale, ils pourront comprendre tant d’hommages qu’ils lui ont rendus. Comme l’intrigue de “The Monkey’s Paw: A Retelling” (3×26), un chapitre un titre très évident de The Alfred Hitchcock Hour (1962-1965), et “Last Respects” (7×02), un autre de Tales from the Crypt ( Steven Dodd, 1989-1996).

Sans oublier la merveilleuse parodie de La patte du singe dans l’épisode «Treehouse of Horror 2» (3×07) des Simpsons (Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon, depuis 1989). Pas l’adaptation gratuite de “Forever” (5×17), un opus très réussi de Buffy, le vampire slayer (Josh Whedon, 1996-2003). Ou ce qui se passe dans le chapitre “Something Ricked This Way Comes” (1×09) de Rick et Morty (Dan Harmon et Justin Roiland, depuis 2013). En outre, Stephen King Il le mentionne à plusieurs reprises dans son essai Danza macabra (1981). Et a déclaré que était l’une des inspirations de son sombre roman Animal Cemetery (1983).

Warner Bros.

Ils ont choisi le dieu Dolos comme méchant absent et créateur de la pierre des rêves pour unir les films de Wonder Woman dans un microcosme qui leur est propre

Le fait est que l’heureux membre en peluche d’un singe et la pierre des rêves Wonder Woman 1984 exauce les souhaits par magie. En premier Il nous a été présenté dans Justice League of America numéro dix-neuf (Gardner Fox et Mike Sekowsky, 1963). Aussi appelé Materioptikon, c’était l’œuvre du diabolique Docteur Destiny et a fait du monde onirique de son porteur une réalité. Cependant, dans l’univers après les douze volumes de Crisis on Infinite Earths (Marv Wolfman, George Pérez, Dick Giordano et Jerry Ordway, 1985-1986), le responsable de son existence est Dream.

Ce personnage est né pour The Sandman (Neil Gaiman et autres, 1989-2013), une série de bandes dessinées fantastiques sombres et non-super-héros. Mais ce que nous contemplons dans Wonder Woman 1984 diffère entièrement de ce fond illustré. Dans la suite du film original (Jenkins, 2017), la pierre des rêves a été créée par Dolos, dieu de la trahison et du méfait. La raison pour laquelle il a été choisi comme méchant absent, comme son collègue Ares est de Wonder Woman, répond à l’objectif clair d’unir le récit spécifique de Diana Prince. Faire leur propre microcosme à partir de leurs exploits.

La pierre des rêves et la patte du singe arrachent des choses très importantes à ceux qui font des voeux, ressuscitent un jeune homme bien-aimé pour sa terrible absence, puis le renoncent

Et, à la fois dans The Monkey’s Paw et dans le nouveau film, l’objet inquiétant enlève des choses très importantes à ceux qui en font des vœux imprudents. Et l’un d’eux ressuscite quelqu’un que vous aimez. Une personne décédée dans des circonstances violentes, bien avant l’espérance de vie normale et laissant derrière elle une terrible absence. Avec une profonde affectation chez ceux qui lui ont survécu et qui, finalement, sont obligés d’abandonner un tel désir. ET, Cependant, Wonder Woman 1984 n’est pas aussi dévastatrice malgré ces similitudes que le récit de WW Jacobs.

Warner Bros.

L’article Les similitudes de «Wonder Woman 1984» avec un conte d’horreur classique a été publié dans Hypertext.