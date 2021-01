Homer Simpson a tout travaillé. Policier, maire de Springfield, boucher, chanteur d’opéra, chorégraphe … Même des métiers irréalistes de contrebandier de bière. Mais nous connaissons tous le patriarche des Simpsons en tant que travailleur de la centrale nucléaire. Dans la saison 32 De la série, qui a été créée en octobre 2020, Homer continue d’avoir le même travail et sa vie a peu changé. Il vit dans la même maison que d’habitude et Marge continue de s’occuper de Bart, Lisa et Maggie. On pourrait dire que la famille Simpson est un exemple de Famille de la classe moyenne américaine. Ou, du moins, c’était dans les années 90.

Dans un épisode de la septième saison des Simpsons, émis en 1996, un chèque d’Homère apparaît dans lequel on voit pour la première fois quels sont ses revenus. Gagnez 479,60 $ par semaine, ce qui représente un salaire annuel d’environ 25 000 $. Si nous ajustons ce chiffre à l’inflation, le salaire d’Homer Simpson serait d’environ actuellement 42 000 $ par an. En 2019, le salaire médian des Américains dépassait 68000 dollars par an et en 1996, le revenu médian du pays était de 35000 dollars.

Dans les deux cas, la famille Simpson ne dépasse pas le salaire moyen d’un travailleur. En fait, dans l’un des premiers chapitres de la série, le patriarche dit à Marge: “Ce sont des rues dangereuses pour nous, la classe moyenne supérieure-moyenne-inférieure-moyenne.”

Tout le monde veut le rythme de vie des Simpsons

En fait, la famille a été l’un des paradigmes de la classe moyenne américaine. Le salaire d’Homère soutient une femme et trois enfants, vous avez une voiture, une maison que vous possédez et il a encore assez d’argent pour boire de la bière au bar Moe. Même pour un voyage en famille. Cependant, le style de vie des Simpsons dans les années 90 est maintenant devenu dans un idéal pour de nombreuses familles.

Un article paru dans The Atlantic indique que le taux de syndicalisation est passé de 14,5% en 1996 à 10,3% aujourd’hui. De cette manière, la sécurité a été progressivement perdue pour de nombreux travailleurs. Vos revenus ne sont pas non plus assurés dans certains cas avantages comme l’assurance maladie ou le régime de retraite. En outre, le pouvoir d’achat a diminué en raison de la hausse des prix des logements – une maison médiane coûte 2,4 fois plus qu’au milieu des années 90. En revanche, les dépenses de santé ont triplé au cours des 25 dernières années.

Les salaires stagnent … mais le niveau de vie continue d’augmenter

Certes, dans un monde comme celui d’aujourd’hui, Marge devrait chercher un emploi et même alors, la famille Simpson pourrait traverser des difficultés financières. Outre l’inflation et la hausse des prix, l’un des problèmes supplémentaires est que les salaires ont stagné. Jusque dans les années 1970, le revenu de la famille américaine moyenne a augmenté proportionnellement à la productivité économique nationale. Depuis, les salaires ont largement stagné et n’ont pas pu suivre l’inflation.

Pour cette raison, le mode de vie des Simpsons est idéal pour de nombreuses familles qui ont vu leurs salaires ne pas augmenter alors que les prix augmentent sans cesse. Homer représente la classe moyenne américaine et, trois décennies plus tard, il a raison au même endroit où ça a commencé. A la différence que dans la vraie vie, les difficultés à joindre les deux bouts se multiplieraient.

Mais le fait qu’ils continuent avec une économie stable ne signifie pas que l’argent n’a pas été très présent tout au long des 32 saisons des Simpsons. Dans un chapitre, Homer commence à travailler en tant que père Noël au centre commercial pour obtenir de l’argent supplémentaire pour Noël. Dans un autre épisode, Marge commence à côtoyer la haute société après avoir découvert un costume chanel très réduit. Quand ses nouveaux amis se moquent d’elle parce qu’elle porte toujours la même tenue, Marge parvient à changer le design pour qu’il semble qu’elle ait changé de tenue.

Les mille et un emplois d’Homer Simpson

À la fin, les simpsons sont toujours sortis en tête et ils ont réussi une vie qui, malgré tout, semble idyllique à de nombreuses familles américaines. Sur Twitter, l’utilisateur Erika Chappell a rendu ce phénomène viral: «Les Simpsons existent depuis si longtemps qu’ils sont passés d’une famille de classe moyenne assez standard avec une maison et trois enfants à un monde imaginaire impossible. Où un diplômé du lycée de trente-quatre ans sans héritage peut avoir l’une de ces choses tout en restant paresseux. “

Il est vrai qu’Homer Simpson n’a pas été caractérisé pendant toutes ces années par sa passion pour son travail à la centrale nucléaire. Nous savons que le travail d’Homer ne nécessite pas une personne hautement qualifiée, ni n’a été nécessaire dans les autres emplois. Avoir été au moins 191, selon un article de Vox. Ces emplois couvrent tout le spectre économique, des gains symboliques aux postes de direction.

Trois des dix emplois les mieux rémunérés d’Homère se trouvent dans la centrale nucléaire. Dans la saison 13, il a tenté sa chance en tant que vice-président exécutif de l’usine et gagnait 377 000 $ par an. Plus tard, le salaire s’est élevé à 980 000 $ comme Directeur général de l’entreprise Burns et, trois ans plus tard, a travaillé comme gestionnaire d’installation. Son salaire était alors de 131 836 $ par an, toujours selon l’article de Vox. Il est également devenu un dirigeant d’entreprise multinationale (389 000 $), un fondateur de startup en ligne (215 000 $) et un dirigeant syndical (142 000 $ par an).

Le vrai rêve américain

Si le pouvoir d’achat des Simpsons a été quelque chose d’impossible pour de nombreuses familles américaines ces dernières années, imaginez comment la crise des coronavirus change le paysage. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a montré dans sa dernière analyse qu’à la fin de novembre, il y avait 9,8 millions de personnes employées de moins qu’en février.

Mais le sentiment que la famille Simpson mène une vie confortable va bien au-delà de l’Amérique. Outre les conséquences de la pandémie en Europe et en Espagne – qui a augmenté le taux de chômage et mis l’économie sur les cordes – les perspectives ne sont pas faciles. Beaucoup d’Espagnols de 34 ans – l’âge d’Homer Simpson (éternellement) ils n’ont même pas quitté la maison de leurs parents. Le bilan de l’Observatoire de l’émancipation du Conseil de la jeunesse montre que 29,2% des jeunes entre 30 et 34 ans ne sont pas émancipés. Mais beaucoup ne le sont pas parce qu’ils ne le veulent pas, mais parce que ne peut pas se permettre une vie indépendante.

Au lieu de cela, Homer a sa propre maison, une voiture, trois enfants, une femme sans revenu et un père dans une maison de retraite – nous ne savons pas si Homer paie également. L’authentique rêve américain – et pas seulement américain – de la classe moyenne.

