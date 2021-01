Les Simpson ils l’ont fait à nouveau.

Aujourd’hui, dans la matinée, des émeutes ont commencé à Washington, aux États-Unis, par le suiveurs du président toujours Donald Trump, qui a refusé de permettre au Congrès de certifier la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de novembre dernier

Même avec une pandémie, les fidèles de Trump – qui continuent d’alléguer qu’il y a eu fraude – sont descendus dans la rue (beaucoup d’entre eux sans respecter les mesures sanitaires) pour s’attaquer au problème Capitole, siège du Congrès des États-Unis, où ils sont entrés par la force et la violence pendant la certification susmentionnée.

Beaucoup ont été battus par la police, d’autres ont volé des objets sur place; Un homme a également été vu avec le drapeau confédéré, considéré par beaucoup comme un symbole raciste. Même, et malheureusement, une femme est morte qui a été abattu pendant les émeutes.

Revenant au sujet des Simpsons, il s’avère que ils avaient déjà prédit – comme à tant de fois – que les élections allaient provoquer des émeutes en janvier lors du changement de gouvernement.

Photo: Renard

Dans le chapitre ‘Treehouse of Horror XXX’ (Saison 32 épisode 4), on voit qu’Homère n’est pas intéressé par les élections et ne va pas voter. Marge le gronde, mais il répond simplement: «À quel point cela peut-il être mauvais ?. Une seconde plus tard, on voit que nous sommes déjà en janvier 2021 et que Springfield est en feu et détruit en raison des manifestations sur les résultats des élections.

Dans un autre épisode (le premier de la saison 11), Homer et Mel Gibson prévoient un film. Dans ce document, le protagoniste tue tous les membres du Congrès américain et brûle la capitale.

Photo: Renard

En fin de compte, l’idée est abandonnée.

Comme vous pouvez le voir, les Simpsons l’ont fait à nouveau.

Source: Excelsior