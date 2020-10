1/3

Les Simpson passent à Disney + Toutes ses saisons! | Réforme

La série animée “Les Simpsons” va changer de scène et passer sur la célèbre plateforme de Disney + première saison 31 et en ajoutant bien sûr toutes ses saisons, pour que vous puissiez avoir un grand marathon avec ses chapitres.

Les Simpsons Ils feront un saut vers la plate-forme de streaming à partir du 27 novembre prochain, avec la première de leur 31e saison en exclusif.

Alors maintenant, tous les épisodes de la série peuvent être trouvés sur la plate-forme, plus deux nouveaux épisodes seront diffusés tous les vendredis, transportant le public vers l’emblématique Springfield.

Il est à noter que saison, de 22 épisodes, est arrivé sur le service de streaming après sa diffusion aux États-Unis, où il pouvait être vu sur Fox.

En outre, ce lot de chapitres a été nominé pour un Emmy et compte une distribution stellaire d’acteurs invités, notamment Billy Porter, John Mulaney, Jason Momoa, Kevin Smith, Lilly Singh, Cate Blanchett, Chrissy Teigan et Jim Parsons, ainsi que avec des performances musicales de John Legend et Weezer.

Comme si cela ne suffisait pas, ces fans de Marvel apprécieront l’épisode “Bart, le méchant”, celui avec Kevin Feige, président de Marvel; Joe et Anthony Russo, directeurs de Avengers: Fin de partie, et Cobie Smulders, Maria Hill dans le MCU.

Les Simpsons C’est une série avec plus de 30 ans d’émissions, et il ne fait aucun doute que c’est l’une des plus importantes au Mexique et dans le monde, sans compter les diverses occasions où certains événements survenus dans la vie ont été prédits.

Il est à noter qu’une “exclusivité” avait déjà été lancée par cette plateforme, puisqu’en avril nous avons appris l’existence d’un court métrage sorti par Disney +, qui faisait partie de l’univers Simpson et avait Maggie, le bébé de la famille, comme protagoniste.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le lancement de Disney + au Mexique, et en Amérique latine en général, est prévu le 17 novembre prochain, afin que vous puissiez en profiter “Les Simpsons“le 27 du même mois sans aucun problème.

The Simpsons est une satire de la société américaine qui raconte la vie et la vie quotidienne d’une famille de la classe moyenne de ce pays qui vit dans une ville fictive appelée Springfield.

Il est à noter que depuis ses débuts le 17 décembre 1989, plus de 600 épisodes ont été diffusés, débutant sa trente-deuxième saison.

Les Simpsons Il a remporté d’innombrables prix depuis sa création en tant que série, dont 33 Emmys, 32 Annie Awards et un Peabody Award.

De plus, le magazine Time du 31 décembre 1999 l’a classée comme la meilleure série du 20e siècle et le 14 janvier 2000, elle a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Comme si cela ne suffisait pas, Les Simpsons est l’une des séries de dessins animés les plus anciennes et la plus longue émission d’animation américaine.

D’un autre côté, il y a quelques semaines, Derbez a pris la tâche d’obtenir l’un de ses personnages encore plus emblématiques et nous l’a présenté à partir de son compte officiel Instagram comme nous n’aurions peut-être jamais imaginé.

Ludovico Pelupson ou Ludovico Simpsluche? », Écrit-il dans la publication.

Quelque chose de très curieux à propos de la série, c’est aussi que tout au long de certains chapitres à travers les différentes saisons, Homer a eu des licenciements et diverses réintégrations, et il y a quelques semaines nous avons décidé de détailler le salaire de notre ami jaune et après une recherche fatigante nous l’avons trouvé. épisode qui a dissipé ce doute intéressant.

Homère Simpson Il avait un salaire hebdomadaire de 362 dollars, un peu plus de huit mille pesos, cela signifierait qu’un mois il gagnerait un peu plus de 32 mille pesos et qu’une année, il aurait un revenu de plus de 420 mille pesos.

