✖

Cette semaine, Disney + a ajouté La saison 31 des Simpsons, déclenchant une nouvelle campagne publicitaire intitulée «Les Simpsons pour toujours». Le service de streaming a largement contribué à l’hébergement du dessin animé emblématique, bien qu’il soit disponible sous d’autres formes sur d’autres plates-formes. Pour se différencier, Disney + ramène chez lui la propriété de l’ensemble du catalogue.

Les Simpsons est l’une des émissions les plus anciennes de l’histoire de la télévision, donc accéder aux 687 épisodes n’est pas une mince affaire. Disney + veut que les abonnés sachent qu’ils ont réussi. Cette semaine, la saison 31 est devenue disponible en streaming, faisant de Disney + la maison de “Les Simpsons Forever”. Pour 7 $ par mois – ou 70 $ par an – les fans peuvent entreprendre l’une des montres de frénésie les plus ambitieuses de l’histoire en un seul endroit. Cependant, pour la saison 32 actuellement diffusée, ils devront aller ailleurs.

Disney + est le seul endroit pour diffuser la majorité des Simpsons pour un seul prix d’abonnement. Même les applications et les sites Web pour Fox et FX ont une sélection limitée, et un abonnement au câble valide est nécessaire pour s’y connecter. Pendant ce temps, Hulu est le seul endroit pour diffuser les derniers épisodes. Le service héberge la saison 32 sur une sorte de tapis roulant, les anciens épisodes expirant à mesure que de nouveaux y apparaissent. Il y a actuellement trois nouveaux épisodes à regarder sur Hulu.

Disney + enrichit également son vaste catalogue des Simpsons avec des «collections» – des épisodes regroupés avec certains thèmes ou des contes de vacances à regarder en dehors de l’ordre de continuité. Puisque nous sommes actuellement en octobre, “La collection Simpsons Horror” est en tête de liste.

{replyCount} commentaires

Pour ceux qui ne souhaitent pas s’engager dans un abonnement mensuel, il existe d’autres moyens de diffuser Les Simpsons. Les magasins numériques, y compris Amazon Prime Video, iTunes et Vudu, proposent chaque épisode de la série à la location ou à l’achat numérique, à des prix réduits si vous achetez à la saison. Ceci est particulièrement utile si vous essayez de suivre la saison en cours sans payer pour le câble – pour 36,99 $, vous pouvez acheter l’intégralité de la saison 32 à l’avance et regarder les nouveaux épisodes de votre collection dès leur sortie.

Les Simpsons sont un phénomène culturel qui ne ressemble à rien d’autre, avec une parodie de la culture américaine qui a résonné avec trois générations consécutives maintenant. Cependant, pour de nombreux téléspectateurs, l’émission se distingue dans le catalogue par ailleurs sain de Disney +, qui est axé sur le matériel familial. Disney + est maintenant disponible pour 7 $ par mois ou 70 $ par an.