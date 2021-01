Les Simpsons rendent une fois de plus hommage au Studio Ghibli. Dans le dernier épisode diffusé aux États-Unis, «The Dad-Feelings Limited», la série animée emblématique fait un clin d’œil à «Mon voisin Totoro», l’un des films les plus acclamés de l’usine et l’une des œuvres essentielles de Hayao Miyazaki .

L’épisode montre Homer et Marge devenant amis avec le propriétaire du magasin de bandes dessinées et sa femme, Kumiko, une Japonaise qui est également mangaka (auteur de manga). Le chapitre explore les différences d’un mariage avec ou sans enfants. Dans une séquence, vous pouvez voir comment un couple sans enfants peut faire un marathon cinématographique Miyazaki et c’est là que Totoro apparaît.

Ce n’est pas la première fois que les Simpsons rendent hommage à Ghibli. Il l’a déjà fait en 2014, dans l’épisode d’introduction de justement Kimiko, «Married to the Blob». La jeune femme est tombée amoureuse du propriétaire du magasin de bandes dessinées, ce que son père n’approuvait pas.

Pour cette raison, dans ce chapitre, Homer a invité le père de Kumiko à prendre un verre dans un bar et, après s’être saoulé, ils ont des visions dans lesquelles plusieurs personnages de la série apparaissent transformés en protagonistes des films du studio, tels que “Spirited Away “,” Princesse Mononoke “ou” Kiki, l’apprentie de la sorcière “.

Un clin d’œil à l’usine qui coïncide avec le 80e anniversaire du cinéaste acclamé, qui a eu lieu le 5 janvier, deux jours après la diffusion de l’épisode. Le réalisateur produit son prochain long métrage, «Kimi-tachi wa Dô Ikiru ka», dont la date de sortie reste à préciser.

Comme l’a déclaré le producteur de Ghibli Toshio Suzuki à Entertainment Weekly en mai 2020, le cinéaste avait terminé 36 minutes du film après trois ans de production. Suzuki a ajouté qu’il espérait que le film serait prêt pour une sortie en salles en 2023.