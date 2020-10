H

Les leaders de l’industrie hôtelière et les sites d’emploi prévoient aujourd’hui qu’un nouveau flot de demandes suivra la liquidation du programme de congés ce week-end.

Caterer.com, le plus grand site d’offres d’emploi du secteur, a déjà vu son centre de redéploiement de l’hôtellerie – qui aide les travailleurs à trouver des postes dans d’autres secteurs – recevoir plus de 2,1 millions de candidatures depuis mars.

Le directeur de la société, Neil Pattison, a déclaré: “Avec la fin du programme de congé vendredi et de nouvelles restrictions de verrouillage introduites dans tout le pays, nous nous attendons à voir les visites de sites et les applications via le centre de redéploiement continuer à se développer.”

Le site international de l’emploi Indeed a déclaré vendredi que la fermeture du dispositif de soutien historique ce week-end “menace une falaise de pertes d’emplois et a déclenché une vague de recherche d’emploi”.

(

Les dirigeants se sont félicités du soutien à venir pour les entreprises dans le cadre du JSS, mais ont déclaré que de nombreux licenciements étaient encore à venir

/ PA)

Le site a déclaré qu’il avait vu plus de 670 000 Britanniques télécharger des CV ou mettre à jour leurs profils et commencer à rechercher de nouveaux postes dans les dernières semaines du programme.

En effet, l’économiste britannique Jack Kennedy, a déclaré: «À la fin du programme, des milliers d’employeurs et leur personnel sont confrontés à une dure réalité – nombre de ces emplois ne seront tout simplement pas viables sans le soutien du congé.

en relation

«Le pic du nombre de personnes téléchargeant un CV, ou mettant à jour un CV existant, sur Indeed en octobre indique à quel point le bord de la falaise des pertes d’emplois pourrait être. Deux tiers de million de personnes ont lancé leur recherche d’emploi en l’espace de quelques semaines. “

Le programme de soutien à l’emploi, moins généreux du gouvernement, devrait remplacer les congés.

Mais les analystes du courtier Peel Hunt prévoient que “le nombre de pertes d’emplois dans le secteur continuera d’augmenter si les restrictions commerciales [such as Tier 2 and curfew] ne sont pas assouplies “.

(

Sadiq Khan a appelé aujourd’hui le gouvernement à offrir un soutien supplémentaire aux entreprises londoniennes après leur congé

/ Daniel Hambury)

Le restaurateur Jeff Galvin, derrière Galvin La Chapelle, étoilé au Michelin, a déclaré que l’industrie de la restauration londonienne s’attend à connaître un autre coup.

M. Galvin, qui a déclaré avoir récemment reçu plus de 200 candidatures pour un emploi dans son groupe de restauration, a déclaré: “Nous avons eu de la chance, mais je connais pas mal d’autres personnes dans l’industrie qui cherchent à licencier des ménages, et même quelques fermetures. , et c’est triste.

«C’est vraiment très dur pour les gens. Et j’espère que là où les gens le peuvent, ils peuvent trouver un emploi.

“J’espère juste que les gens ne quittent pas l’industrie. Nous avons un tel talent dans l’industrie dans la ville.”

(

Le restaurateur Jeff Galvin est à l’origine de Galvin La Chapelle, étoilé Michelin dans la ville

/ Steve Joyce)

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré que “le secteur a été dévasté par la crise et que malheureusement des emplois sont toujours perdus” malgré que le JSS ait fourni une intervention indispensable.

Greg Parmley, président de l’organisme de l’industrie de la musique live LIVE, a également déclaré qu’il prédit que “la vitesse des licenciements augmentera” dans le secteur culturel dans les semaines à venir.

Un total de 1 734 employeurs ont notifié au gouvernement des plans de suppression de 20 postes ou plus en septembre, selon les données de FOI publiées à la BBC cette semaine.

Parmi les grandes entreprises en cours de licenciement figurent la Lloyds Bank, Shell, Virgin Atlantic et la plus grande société hôtelière du Royaume-Uni, Whitbread.