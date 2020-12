Ils ont été les pionniers de bien des choses. Mais depuis la sortie du premier Film Netflix, Beasts of No Nation, l’histoire du cinéma a commencé à se transformer sous le poids d’un nouveau modèle économique.

Netflix il n’est pas seulement à la recherche de phénomènes au box-office. Sa stratégie de croissance se concentre sur la recherche d’abonnements, ainsi que sur l’ouverture de la porte à des productions que d’autres studios n’envisageraient jamais. Les deux ont pour conséquence d’avoir donné le feu vert à des films qui, autrement, n’auraient jamais pu atteindre le petit écran. Cela représente un rebondissement dans la perception du cinématographique comme un phénomène de masse.

Peut-être pour cette raison, il y a Films Netflix qui démontrent le succès de la politique de l’entreprise. Parmi la large sélection du catalogue, nous vous en laissons cinq qui ont marqué l’histoire à l’intérieur et à l’extérieur de la plateforme de streaming:

‘Beasts of No Nation’: le début des films Netflix

Le 16 octobre 2015, le premier Film Netflix que d’autres sociétés de production avaient rejetées. Après son départ, Beasts of NoNation est devenu un petit phénomène cinématographique indépendant. L’histoire douloureuse d’un enfant soldat dans un pays anonyme d’Afrique a étonné le public et déconcerté les critiques.

La combinaison d’un nouveau langage cinématographique avec toutes sortes de risques d’intrigue, a donné un air expérimental inconnu à la production. Netflix cela a donné à Fukunaga une totale liberté de création, le film est donc plein de petites anecdotes. Depuis le fait que son jeune protagoniste Abraham Attah, est passé du statut d’enfant des rues à celui d’acteur primé au festival de Venise, au rythme atypique et étrange de la dispute. Le film est une combinaison très efficace d’art et de technique.

En tant que premier projet de la plate-forme, elle est également devenue le rez-de-chaussée de tout le reste de sa production. Un succès considérable pour le Netflix que jusque-là, il n’avait réalisé que des projets sérialisés à impact populaire moyen.

“ À tous les garçons que j’ai aimés avant ”: une comédie romantique à la saveur de Netflix

Le 17 août 2018, il a atteint le catalogue de Netflix qui est peut-être son film romantique par excellence. Aussi, celui qui a marqué la façon dont la plateforme produirait désormais le genre. Il s’agit d’une adaptation du roman 2014 du même nom par l’auteur Jenny Han. L’intrigue raconte un jeu de possibilités sur l’amour, basé sur une série de lettres d’amour qui ne seront jamais envoyées – du moins comme l’indique la prémisse – à leurs destinataires.

Même ainsi, le voyage à travers la simple possibilité de chacune des histoires d’amour possibles contenues dans les histoires et les lettres, fait du film un voyage inhabituel à travers la comédie romantique moderne et aussi la perception idéale de l’amour adolescent.

Ce film Netflix a une histoire curieuse derrière lui: c’était son premier succès de bouche à oreille. Une bonne partie de son triomphe auprès du public était due à des critiques sur des sites Web et des blogs spécialisés, et est devenu plus tard un phénomène curieux qui avait même son propre groupe de fans qui écrivaient des lettres d’amour non signées et les publiaient sur les réseaux sociaux.

Après sa sortie, sa popularité a augmenté comme une traînée de poudre, ce qui en fait le film le plus regardé de ce mois et un phénomène parmi le jeune public en 2018. Des années plus tard, Netflix porterait une attention particulière au genre grâce au succès du film de Robbins et surtout, aux leçons qu’il a apprises à travers son parcours unique de l’anonymat à la popularité.

“ Bird Box ”: un succès imprévu de Netflix

Le film n’était pas prévu pour être un succès pour Netflix, beaucoup moins au niveau qu’il était. Il est venu avec le slogan «Ne perdez jamais de vue la survie» et son affiche intrigante qui montrait Sandra Bullock les yeux couverts au milieu d’une circonstance mystérieuse. Sorti le 21 décembre 2018, moins d’une semaine plus tard, c’était déjà un succès historique.

Selon Netflix, Bird Box a été vu par plus de 45 millions d’abonnés dans les premiers jours de sa première. Mais il ne s’agissait pas seulement du phénomène à un niveau général, mais c’était la démonstration définitive de l’impact des productions de la plateforme de streaming sur la culture pop.

Pour la dernière semaine de l’année, le film a été au centre de la conversation sur les réseaux sociaux où il a été un sujet d’actualité pendant deux semaines consécutives. Il a également généré toutes sortes d’analyses d’une nouvelle façon de faire des films. De plus, le succès a valu à Netflix près d’un million de nouveaux abonnés et a prouvé que l’enregistrement de films maison était plus qu’une simple expérience réussie. C’est devenu un investissement très rentable.

‘Roma’: Cuarón à son meilleur

L’expérience avec Bird Box et quelques autres films de son cru, a incité Netflix à l’étape suivante. Production avec des budgets élevés à l’approche de la saison des récompenses.

Déjà en 2017, la société américaine avait franchi un pas retentissant en soulevant une vive polémique en intégrant Okja de Bong Joon-ho au Festival de Cannes. Il a provoqué toute une révolution sur les standards du cinématographique en pleine explosion du streaming.

Dans la controverse, il y avait des opinions pour tous les goûts: de l’insistance de Pedro Almodovar que «le vrai cinéma devrait sortir en salles» jusqu’à ce que les critiques de Steven Spielberg. Bref, ils ont réussi à ébranler les fondations de l’industrie d’une manière sans précédent. Bien qu’au final, le festival ait changé ses règles pour éviter une répétition du conflit, une chose était claire: le Films originaux Netflix ils étaient suffisamment solides pour être parmi les meilleurs du septième art.

Alors à l’automne 2018 Netflix première Rome du réalisateur mexicain Alfonso Cuaron, il était clair que l’intention de la plateforme était de surmonter les obstacles et d’atteindre la saison des récompenses avec style, et ils ont réussi.

La campagne Netflix pour Cuarón, cela a commencé dès la sortie du film et un bon nombre de panneaux d’affichage à Los Angeles étaient pleins de promotion pour le film. En outre, la plate-forme était chargée de la première du film dans certaines salles pour un groupe de critiques sélectionnés. Avec cela, ils ont assuré un premier impact dans les médias qui deviendrait plus tard un phénomène à part entière.

Ce n’était pas seulement que le portrait colossal du Mexique dans les années 1970 était une production de la plus haute facture. Il avait une mise en scène soignée et une mise en scène élégante. De plus, c’était un chef-d’œuvre de silences et images choquants qui a ébloui et déconcerté le public à parts égales.

Cette fois, il n’y a pas eu de voix dissidentes sur la qualité ou la portée du travail de Cuarón. Le film est arrivé à la soirée de remise des prix précédée de la gloire et a valu au réalisateur un prix du meilleur réalisateur.

Pour lui, ce fut un triomphe privé grâce à son travail le plus personnel. Pour Netflix, une démonstration évidente que sa stratégie commerciale était plus viable sur le marché du cinéma. Et que les choses allaient changer.

‘L’Irlandais’ ou le retour de Martin Scorsese

Martin Scorsese portait plus de cinq ans essayer de terminer ce qui pourrait être, et était, son film le plus mature. Cela marquait aussi, d’une certaine manière, la fin de sa longue liste de réflexions sur la nature du mal contemporain.

L’Irlandais —Basé sur le livre I Heard You Paint Houses de Charles Brandt– est devenu un projet impossible à payer et à soutenir. En premier lieu, à cause de l’obsession de Scorsese de raconter une histoire en trois temps différents, ce qui impliquait de vieillir numériquement son groupe d’acteurs. Plus tard, le fait que le film dépassé de loin deux heures.

Les deux choses ont fait de la production une sorte de “créature inconfortable” qui est passée de studio en studio, sans que personne ne veuille investir dans un éventuel échec au box-office. “Les affaires sont les affaires”, a expliqué Scorsese dans une interview à Variety, “et c’est quelque chose que j’ai dû accepter”, a-t-il ajouté.

Mais pour Netflix les affaires sont également une décision audacieuse. Et c’est cette prémisse qui l’a amené non seulement à acheter le projet, à investir dans la production, mais aussi à s’assurer qu’il était publié. Du coup, Scorsese a trouvé la possibilité de réaliser la production comme il l’avait rêvé.

Il avait des experts en effets spéciaux, avec la possibilité de l’édition qu’il voulait et aussi, avec la promesse de Netflix pour sortir le film comme le souhaitait le réalisateur. Le résultat? Une épopée formidable sur les ténèbres morales, avec un casting luxueux dirigé par Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel. A aussi dix nominations aux Oscars.

Transformé en un classique instantané, appelé le film le plus profond de Scorsese et débattu à tous les niveaux dans toutes les arènes possibles, L’Irlandais était le grand chef-d’œuvre de Netflix, dans sa stratégie prudente consistant à apporter un Oscar de la meilleure image à son catalogue.

‘Mank’: Netflix et Fincher

Avant sa première, Mank elle était déjà considérée comme la meilleure production de l’année. Et maintenant, dans le cadre du catalogue de Films Netflix, est devenue le centre du débat et de l’admiration des critiques spécialisés et d’une bonne partie du public.

Avec une mise en scène fulgurante, un scénario qui déconstruit Hollywood pour explorer les mécanismes du pouvoir, le film est peut-être le grand succès cinématographique d’une année atypique.

Comme si cela ne suffisait pas Mank résume la carrière de son directeur, David Fincher, et l’élève comme l’un des grands cinéastes modernes. Créer une nouvelle version sur la composition du cinéma et débattre du cinéma comme art, avant les affaires. Le tout au milieu d’un voyage profond et presque douloureux, à travers l’arrière-salle d’une industrie qui fleurit au milieu des ténèbres et qui soumet le talent au poids d’une obligation éthique abstraite.

Recevrez-vous Netflix le podium du meilleur film de 2021? peut-être qu’après un long voyage d’expérimentation, il sera temps de célébrer avec style.

L’article Les six films Netflix qui ont changé leur histoire a été publié dans Hypertext.