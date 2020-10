Non, il est peu probable que Hulk ait son propre film dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel, mais cela ne signifie pas que le personnage disparaîtra entièrement des prochains films de studio et des futurs films Disney Plus.

Pour les nouvelles qui ont transpiré ici et là ces derniers mois, plus que probablement pas un seulMais diverses versions du héros monstrueux et maussade de la franchise sont incluses d’une manière ou d’une autre dans les futures intrigues des films.

Jetons un coup d’œil à toutes les incarnations et aspects que Bruce Banner pourrait avoir dans la phase 4 du MCU.

Elle hulk

La meilleure nouvelle pour l’univers vert au cours de l’année: la magnifique actrice Tatiana Maslany, jouera le brillant cousin de Bruce Banner dans une série originale sur Disney Plus à la mi-2022, qui n’est connue que pour porter le même titre de la série bande dessinée mettant en vedette le personnage.

Alors que Maslany a refusé son choix pour le rôle-titre, la productrice de télévision Jessica Gao a confirmé plus tard que l’actrice jouerait l’héroïne et son alter ego Jennifer Susan Walters. Dans les bandes dessinées, l’avocat est le cousin de Bruce Banner, possédant une version moins agressive de ses pouvoirs après une transfusion sanguine d’urgence dans laquelle Bruce a dû agir plus par instinct que pour toute autre raison.

Il a été suggéré que She Hulk pourrait faire le saut sur grand écran et faire partie d’un futur groupe d’Avengers, ce qui serait une excellente nouvelle pour tous les fans du personnage.

Hulk intelligent

La version la plus intellectuelle, amicale et apparemment spirituelle de Hulk a joué un rôle de premier plan dans Avengers: Fin de partie (2019) des frères Russo, où nous l’avons également vu subir les conséquences du port du gant à l’infini créé par Tony pour inverser le claquement. de Thanos. Les frères Russo ont clairement indiqué que la blessure (qui comprend l’immobilité partielle du bras droit du personnage) ils seront permanents, tout comme leur transformation en une version plus civilisée.

Ce Hulk pourrait-il être celui qui se consacrait à sauver la vie de son cousin? Très probablement oui.

Hulk rouge

La version la plus extrême du héros monstrueux a fait partie des scripts de Captain America: Civil War puis Avengers: Endgame, comme l’a confirmé le co-scénariste Christopher Markus, mais pour une raison ou une autre, aucune des versions n’a atteint l’écran.

Cependant, il est probable que Thunderbolt Ross puisse apparaître à un moment donné dans l’intrigue de She-Hulk et aussi, dans un camée d’une importance considérable, si Smart Hulk doit faire face d’une manière ou d’une autre à son origine (et son ennemi juré le plus connu), au-delà de sa récente transformation en une créature paisible et douce.

L’Abomination

Il était prévu d’inclure le supervillain dans Avengers: Age Of Ultron, comme l’a confirmé Tim Roth. De plus, le nom du méchant monstrueux faisait partie des options qui ont été analysées pour l’Initiative Avengers originale et est l’une des extrémités les plus importantes du MCU, comme même les frères Russo l’ont répété à plus d’une occasion.

L’abomination serait un ajout particulièrement intéressant à l’histoire de Hulk, maintenant que Bruce Banner / Smart Hulk montre une autre phase du personnage complètement différente de celle que nous connaissons maintenant. Une curieuse donnée? On dit que Zemo (Daniel Bruhl) reviendra en phase 4 pour provoquer certains des Avengers à affronter les moments les plus douloureux de leur passé. L’Abomination serait d’une importance particulière pour comprendre les endroits les plus sombres des peurs de Banner.

Le meneur

Ruffalo est maintenant le Hulk, qu’ils ont caché dans Civil War, après avoir refusé de lui donner un film après avoir traversé Norton et Bana auparavant.

Le professeur Samuel Sterns pourrait retourner au MCU après avoir reçu une dose de sang muté de Banner dans The Incredible Hulk de Louis Leterrier. La circonstance pourrait vous faire un personnage attrayant pour réfléchir aux conséquences d’exposition à la substance dans des conditions moins favorables que celles de She-Hulk.

Cependant, Kevin Feige a déjà parlé de ne pas ramener les personnages sans justifier pleinement leur contexte et leurs lignes narratives, mais maintenant que le cousin de Banner fait partie de projets futurs, nous verrons probablement le personnage comme faisant partie de quelque chose. plus élaboré et structuré que sa petite apparition dans le film critiqué de 2008.

Jeune Bruce Banner

Ruffalo est maintenant le Hulk, qu’ils ont caché dans Civil War, après avoir refusé de lui donner un film après avoir traversé Norton et Bana auparavant.

L’incarnation la moins attendue, significative et notoire de Banner serait sa version plus jeune, apparaissant peut-être comme faisant partie du contexte entourant She-Hulk.

Avec Jennifer Walters comme point central de sa propre émission, il semble probable que son lien familial avec Bruce sera exploré, surtout si son sang est la seule option pour la sauver d’une mort certaine. Après tout, l’intrigue doit suffisamment clarifier pourquoi Banner risque de donner son sang à un parent connaissant les conséquences possibles.

L’article Les six versions de Hulk dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel a été publié dans Hypertext.