Elliot Grove a déclaré que les sociétés cinématographiques, dont beaucoup ont choisi de ne pas publier de nouveau contenu en raison des conditions commerciales difficiles causées par la pandémie de coronavirus, doivent trouver de nouvelles méthodes de travail, en particulier lorsque les cinémas sont incapables d’héberger des projections complètes en raison de la distanciation sociale. .

S’exprimant lors du lancement du Raindance Film Festival 2020, Grove a déclaré: «Les grands studios hollywoodiens ont décidé qu’ils allaient se retenir et attendre que les choses reviennent à la normale. Je pense que c’est la nouvelle norme.

(Jude Law au Festival du Film de Venise / .)

«Mais vous savez quoi, vous extrayez la graisse du système et arrivez à ce qui compte vraiment, à savoir les histoires et la valeur des histoires et l’efficacité avec laquelle vous pouvez les créer.

«Ce sont les gens qui peuvent survivre à la pandémie, que ce soit Hollywood ou vos cinéastes indépendants et il y a beaucoup de victimes des deux côtés du spectre financier.»

Pendant ce temps, Hawkins et Law ont reçu des prix de reconnaissance spéciaux lors de la 28e édition du festival.

Hawkins a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice en 2008 pour Happy-Go-Lucky et a été nominée pour deux Oscars pour The Shape of Water et Blue Jasmine au cours de ses 20 ans de carrière.

(Hawkins aux Oscars 2018 / .)

Law a reçu plusieurs prix, dont un BAFTA Film Award pour le talentueux Mr Ripley. Il est deux fois nominé aux Oscars pour Cold Mountain et The Talented Mr Ripley.

Sur l’honneur, Sally Hawkins a déclaré: «Je suis ravie de recevoir cet honneur de Raindance. J’en suis extrêmement ému, merci.

“Le cinéma indépendant est le cœur et l’âme de cette industrie. Il nous donne la possibilité de prendre des risques, de raconter des histoires stimulantes qui auraient pu être négligées autrement et de continuer à travailler avec de nouveaux talents passionnants et à les rendre capables. J’ai beaucoup de chance de travailler dans cette industrie. Que cela continue longtemps! Je suis éternellement reconnaissant de recevoir le Raindance Icon Award. Merci de tout mon cœur.

Jude Law a ajouté: «Raindance a commencé en 1993, à peu près au même moment que ma propre carrière cinématographique. Depuis, j’ai été témoin de sa croissance et du rôle central qu’il joue dans la promotion du cinéma indépendant au Royaume-Uni. Les ateliers et les leçons organisés par le festival jouent un rôle constructif pour soutenir l’avenir de l’industrie cinématographique britannique.

(Stardust, le film sur David Bowie au tout début de sa carrière, a ouvert le festival hier soir / IFC Films)

“J’ai regardé et apprécié d’incroyables films Raindance au fil des ans et j’ai toujours hâte de voir le festival. Je suis fan de Raindance depuis longtemps, je suis donc très honoré et fier de recevoir le Raindance Icon Award. Merci.”

La récipiendaire de l’année dernière du prix Raindance Icon était Olivia Colman. Le prix était auparavant connu sous le nom de Raindance Auteur Award, avec des lauréats tels que Terry Gilliam, Guy Richie et Ken Loach.