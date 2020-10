Paris et Nicky Hilton associent leurs leggings en cuir lors d’une sortie aux grosses pommes.

Avec des styles très différents mais dans l’air du temps, Paris et Nicky ont apprécié un déjeuner de sœurs à Soho à New York.

Paris a décidé de ne pas appliquer le dicton «moins c’est plus» et a jeté tout le placard par-dessus. La star de 39 ans a associé un pantalon en cuir serré à un col roulé en dentelle qui ressortait sous son sweat-shirt noir avec des détails en chaîne argentée.

Il a fermé son look avec un béret avec des chaînes, des gants en cuir, des bottes noires et un sac Valentino rouge. Un masque noir incontournable avec des clous argentés.

Nicky a opté pour un look plus simple et s’est habillée tout de noir à l’exception de son manteau de fourrure marron et du sac Hermès ‘Birkin’ assorti au manteau. La célébrité de 37 ans a ajouté une touche amusante à son look avec un masque de chat.

Après plusieurs années d’absence des tabloïds, Paris a de nouveau fait la une des journaux après la sortie de son documentaire YouTube «This Is Paris».

Le documentaire présenté en première le 13 septembre parle de différents événements qui ont marqué son adolescence, le plus important étant son internement à «l’école Provo Canyon».

Avec plus de 17 millions de vues, le film donne une vision plus humaine de la star, montrant son côté sensible et montrant que Paris est beaucoup moins superficiel qu’on ne le pense.