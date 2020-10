Kim Kardashian vient de fêter son 40e anniversaire et bien sûr, elle est toujours aussi magnifique. Elle et deux de ses sœurs, Kourtney Kardashian et Khloé Kardashian, ont posé pour une magnifique photo en bikini lors de leur escapade sur l’île pour célébrer la star de L’incroyable famille Kardashian. «Les filles veulent juste avoir du soleil», a-t-elle légendé la superbe photo.

Récemment, Kardashian a déclaré qu’elle avait demandé à toute sa famille et à ses amis les plus proches de se mettre en quarantaine pendant deux semaines afin qu’ils puissent tous voyager et être ensemble pour son escapade sur une île privée. Ce fut une année incroyablement difficile pour tout le monde, et par désir de se sentir un peu normal, la famille Kardashian et Jenner, ainsi que leurs amis proches, ont fait ce qu’ils pouvaient pour rendre la journée de Kardashian aussi spéciale que possible.

La mère de quatre enfants ne savait pas à l’époque que, même si elle expliquait son expérience et ses désirs pour un anniversaire normal dans une série de tweets, sa description deviendrait le mème le plus récent et le plus chaud sur Internet. Kardashian a expliqué ses sentiments complexes sur le fait d’avoir 40 ans et de le faire au milieu d’une pandémie mondiale. «Avant COVID, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’appréciait vraiment à quel point c’était un simple luxe de pouvoir voyager et être avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr», écrit-elle.

Ce n’est qu’au quatrième tweet que Kardashian a détaillé: “Après deux semaines de plusieurs écrans de santé et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant à l’heure.” Internet est devenu fou après cela. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont tournés vers diverses plates-formes pour utiliser cette citation avec diverses photos pour se moquer.

Naturellement, Kardashian a été accueilli avec une énorme quantité de critiques pour avoir organisé la fête d’anniversaire en premier lieu, bien qu’il ait précisé qu’ils avaient pris toutes les précautions possibles. Beaucoup ont fait valoir qu’elle n’aurait pas pu être aussi minutieuse qu’elle le laissait entendre et qu’elle risquait toujours une infection pour tous ses invités. D’autres étaient dédaigneux de cette utilisation apulente de sa richesse, surtout au milieu d’une crise mondiale et d’une contraction économique sans précédent. Certains ont même conseillé aux gens de ne pas s’engager dans le tweet s’ils lui en voulaient vraiment.

Bien qu’il y ait eu une controverse autour de son voyage, il y avait encore beaucoup de soutien pour qu’elle tire le meilleur parti de la situation.