Pour le reste de 2020, les spéciaux de vacances animés Peanuts ne seront disponibles que sur Apple TV + – pas sur la télévision en réseau comme d’habitude. Cela inclut It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, A Charlie Brown Thanksgiving et A Charlie Brown Christmas. Apple rend ces offres spéciales gratuites même pour les non-abonnés pendant les vacances, mais même ainsi, certains fans de Peanuts ne sont pas satisfaits.

Apple TV + a annoncé lundi le grand changement dans les offres spéciales de vacances Peanuts, expliquant qu’il faisait partie d’un “partenariat élargi avec WildBrain”, Peanuts Worldwide et Lee Mendelson Film Productions – les sociétés détenant les droits de propriété intellectuelle sur les Peanuts. Apple avait déjà des accords en place pour créer du nouveau contenu Charlie Brown, donc cette décision est logique pour toutes les entreprises. Cependant, pour de nombreux téléspectateurs, la diffusion annuelle des émissions spéciales sur ABC est traditionnelle et «sacrée», d’une certaine manière, et le déplacer vers un service de diffusion en continu réduit l’expérience.

L’offre spéciale Charlie Brown Halloween est désormais diffusée sur Apple TV + pour les abonnés, mais Apple les rend tous gratuits pour les non-abonnés autour de leurs vacances respectives. C’est la Grande Citrouille, Charlie Brown sera gratuit du 30 octobre au 1er novembre, tandis que A Charlie Brown Thanksgiving sera gratuit du 25 novembre au 27 novembre. Il sera disponible pour les abonnés à partir du 18 novembre.

Un Noël de Charlie Brown sera ajouté à Apple TV + le 4 décembre et sera gratuit pour les non-abonnés du 11 décembre au 13 décembre. Malgré la facilité d’accès, les critiques ont encore soutenu qu’il s’agissait d’une tactique pour attirer de nouveaux abonnés. le service de streaming, souillant l’expérience de vacances classique. Beaucoup de médias sociaux ont également fait valoir que ces dessins animés vieux de 50 ans et plus ne devraient pas être utilisés pour tirer un profit après toutes ces années.

Apple TV + a déjà eu un grand succès avec Snoopy in Space et a prévu un autre projet appelé The Snoopy Show. La société travaille maintenant sur de nouvelles offres spéciales pour les fêtes, notamment les célébrations de la fête des mères, du Jour de la Terre et du Nouvel An par le gang Peanuts.

Alors que certains grognent, le gambit pourrait bien porter ses fruits pour Apple TV +, qui est entré dans l’arène du streaming à peu près au même moment que Disney +. Le service coûte 4,99 $ par mois et est disponible sur les appareils Roku et Amazon Fire TV, contrairement à beaucoup de ses concurrents. Les fans de Peanuts peuvent maintenant regarder It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown et d’autres contenus Peanuts sur Apple TV +.