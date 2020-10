Les sondages ont toujours prédit que l’ancien vice-président Joe Biden remporterait l’élection présidentielle de 2020, ce qui a semé la panique parmi ceux qui comptent sur un deuxième test de relance. Si Biden remporte les élections, Trump restera en fonction jusqu’à la mi-janvier 2021 et conservera son pouvoir présidentiel pendant cette période. Selon un rapport de CNBC, les économistes craignent que le président puisse refuser de signer un plan de relance en cas de perte.

Selon les dernières informations de sondage de CNN, Biden détient 49% des voix exprimées jusqu’à présent lors de l’élection, tandis que Trump en détient environ 45%. À court terme, cela pourrait avoir un impact sur l’échéancier d’un deuxième test de relance. Si Trump perd les élections, il pourrait annuler ses promesses précédentes d’adopter le paquet, ce qui aurait un impact sur des millions d’Américains sans emploi et qui comptent sur une aide financière accrue. De plus, cela pourrait avoir un impact sur l’économie dans son ensemble, car cela laisserait aux Américains moins d’argent de poche pour faire avancer les choses.

“Nous venons d’avoir des crises et des départs de Lucy qui arrache ce football”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché de National Holdings. “Clairement, ce n’est pas là que se trouve le marché maintenant. La porte a été claquée. Au mieux, nous pourrions voir quelque chose pendant le canard boiteux. [congressional session], mais le marché commence à n’évaluer rien avant janvier. “

Bien sûr, ces inquiétudes dépendent de l’espoir que le Congrès américain pourrait adopter un plan de relance entre le jour des élections et le jour de l’inauguration. Jusqu’à présent, les Américains ont eu peu d’espoir dans cette perspective. La Chambre des représentants a adopté un plan de relance en mai, tandis que le Sénat des États-Unis l’a ignoré jusqu’en juillet. Depuis lors, ils sont dans une impasse politique intense sans aucun signe de rupture.

Les Américains ont été irrités cette semaine lorsque le Sénat a mis de côté ses négociations de relance pour se concentrer sur la confirmation d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Après cela, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a ajourné le Sénat jusqu’au 9 novembre – après les élections.

Cependant, si la Chambre et le Sénat parviennent à s’entendre sur un plan de relance et que Trump devient le facteur limitant comme certains le craignent maintenant, des millions d’Américains pourraient être touchés. Les États-Unis font face à une “troisième vague” de la pandémie de coronavirus, avec de nouveaux cas, des hospitalisations et des décès en hausse. Ces conditions auront probablement un impact négatif sur l’économie déjà en difficulté, rendant l’aide financière plus nécessaire que jamais.