Cely Vazquez et Johnny Middlebrooks, qui ont joué dans la version américaine de Love Island, ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux samedi. Les deux sont apparus dans la deuxième saison de l’émission, diffusée en août et septembre. L’émission a été filmée à l’hôtel-casino Cromwell Las Vegas selon des directives strictes de sécurité contre les coronavirus.

“Parce que vous avez tous été si proches de notre relation, je voulais partager avec vous que Johnny et moi ne sommes plus ensemble”, a écrit Vazquez sur Twitter. Elle a noté que pendant que leur relation se déroulait à la télévision, elle a demandé aux fans de respecter leur vie privée. “Il n’y a aucune raison de spéculer, je suis tellement reconnaissant pour notre temps ensemble, mais maintenant il est simplement temps pour chacun de nous de se concentrer sur son propre cheminement personnel”, a poursuivi Vazquez. “J’espère que vous continuerez à soutenir chacun de nous individuellement alors que nous avançons, guérissons et continuons à suivre nos rêves.”

Quant à Middlebrooks, il a partagé une capture d’écran du tweet de Vazquez sur son histoire Instagram, rapporte Us Weekly. Il a également ajouté son propre message, remerciant Vazquez pour le temps qu’ils ont passé ensemble au cours d’un «voyage inoubliable». Middlebrooks a poursuivi: “Je chérirai à jamais le plaisir que nous avons eu, les rires que nous avons partagés et les souvenirs que nous avons créés. Merci à tous les fans qui nous ont aimés et soutenus tout au long du processus. Beaucoup d’amour.”

Vazquez et Middlebrooks ont toujours des photos l’un de l’autre sur leurs comptes de médias sociaux. Middlebrooks est apparu pour la dernière fois sur la page Instagram de Vazquez le 20 décembre, alors qu’ils profitaient du soleil à Newport Beach, en Californie. «Chaque fois que je te regarde dans les yeux, je le vois», écrit-elle à côté des photos de leur pique-nique sur la plage. “Vous êtes tout ce dont j’ai besoin”, a écrit Middlebrooks à côté d’une photo du même jour.

L’ancien couple s’est rencontré tôt dans la saison 2 de Love Island et a continué à se fréquenter après la fin du tournage, note PEOPLE. Le spectacle est basé sur une série britannique du même nom et présente un groupe de candidats vivant dans une villa insulaire. Les insulaires sont éliminés s’ils rompent avec un autre concurrent ou s’ils sont rejetés par le public. La deuxième saison devait débuter en mai, mais elle a été reportée et transférée à Las Vegas. Les gagnants étaient Justine Ndiba et Caleb Corprew, avec Vazquez et Middlebrooks comme finalistes.