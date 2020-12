Les Gunners ont accueilli 2000 spectateurs chez eux pour la première fois depuis mars, à la suite de l’assouplissement des restrictions gouvernementales contre les coronavirus cette semaine.

L’équipe de Mikel Arteta a fait en sorte que ce soit une occasion de fête alors que Lacazette, Eddie Nketiah, Pablo Mari et Emile Smith Rowe ont marqué dans une victoire de 4-1 qui a maintenu le record de 100% des Londoniens du nord dans la compétition.

“Nous avons dit avant le match que nous allions simplement nous amuser et apprécier le jeu”, a déclaré Maitland-Niles à BT Sport. “Profiter du moment et avoir une bonne idée et nous l’avons fait et exécuté avec brio.

“Nous avons attendu longtemps, c’est une sensation formidable de les avoir de retour. Il n’y en avait que quelques milliers ce soir mais nous espérons que d’autres viendront éventuellement. C’est génial de retrouver ce son et de retrouver notre 12e homme.”

Le but de Lacazette était l’un des nombreux points brillants de la soirée pour Arteta, le Français ayant connu une saison difficile jusqu’à présent.

La tête de Mari a également marqué son premier début de saison après une blessure, tandis que Callum Chambers a fait son retour de près d’un an sur la touche avec une blessure à l’ACL en tant que remplaçant en seconde période.

“C’était incroyable”, a ajouté Lacazette. “Nous étions si heureux de voir les supporters aujourd’hui que cela nous a vraiment aidés pendant le match, même dans les mauvais moments ils nous ont poussés à bien jouer évidemment nous avons bien joué c’était du bon football.

“Nous avons eu deux joueurs qui sont revenus d’une blessure, donc nous sommes vraiment heureux pour eux, donc c’était une bonne soirée.”

“[To score] c’était vraiment bien, vraiment sympa quand les fans sont derrière nous. Cela n’a pas été facile pour moi ces dernières semaines, mais voir les fans derrière moi et l’équipe – j’ai vraiment apprécié ce soir, donc merci à eux.

