Bien que cela ait été une année difficile pour tant de personnes au milieu de la pandémie mondiale, des millions de personnes recherchent un sentiment de normalité en cette période des fêtes – ce qui inclut un certain nombre de nos stars préférées qui entrent dans l’esprit de Noël. Avant la première de la saison 2 de Celebrity IOU le mois dernier, les stars de HGTV Drew Scott et Jonathan Scott ont partagé avec PopCulture.com leurs projets de vacances aux côtés de leurs proches, admettant que ce sera un Noël discret.

«Rester juste à l’intérieur», a déclaré Drew à PopCulture lors d’un entretien téléphonique le 1er décembre de ses projets avec sa femme, Linda Phan. “Nous sommes généralement – Jonathan et moi, depuis notre naissance – notre famille est toujours avec notre frère aîné JD, sa femme, Annalee; et évidemment Linda, Zooey, et mes parents et tout. Mais cette année avec COVID, nous pouvons juste Donc, virtuellement, nous passerons les vacances avec maman, papa et JD, mais nous, les enfants de Los Angeles, serons ensemble, et le reste devra être virtuel. “

Jonathan fait écho aux sentiments de son frère jumeau, révélant que ses plans impliquent le plus humblement de prendre en charge les talents de son autre significatif, Zooey Deschanel dans la cuisine. “Eh bien, je prévois de me livrer à une grande partie de la cuisine incroyable de Zooey,” dit-il. “Nous sommes végétariens et elle vient de préparer le repas végétarien de Thanksgiving le plus fantastique – nous ferons de même pour Noël.”

La personnalité canadienne de 42 ans ajoute que le couple étant déjà en train de lever son arbre quelques jours seulement après Thanksgiving, ils sont plus que prêts pour les vacances. «Nous avons toutes les lumières, l’arbre et tout pour Noël. Je pense que cela l’a incitée à commencer à cuisiner des biscuits de Noël, alors je prévois de mettre quelques centimètres de bonheur», a ri Jonathan.

Les jumeaux, Deschanel et Phan se sont récemment rendus sur Instagram pour partager un aperçu des coulisses de leurs manigances de pâtisserie dans le cadre de l’événement hashtag “Reveal Your Joy”, ouvrant une discussion avec les fans sur ce qui leur apporte le bonheur cette saison des vacances. “Célébrer [the premiere of Celebrity IOU], Drew, Linda, Zooey [and] Je pensais que nous partagerions des chants de Noël, des biscuits et … du calfeutrage?!? Conseil d’expert: retirez toute la colle de la zone lors de la décoration des cookies », a écrit Jonathan dans le post Instagram à côté d’un visagepalm et d’un emoji riant.« J’espère que vous avez apprécié [Reveal Your Joy] autant que nous avons, et que cela a apporté un peu de joie dans cette saison magique pour vous. Joyeuses fêtes!”

Avec Celebrity IOU captivant plus de 36 millions de téléspectateurs au cours de sa première année et battant des records d’audience pour le réseau, la deuxième saison promet d’être amusante, pleine de cœur et d’énergie de bien-être, selon ses animateurs canadiens qui ont parlé exclusivement de la épisodes “vraiment excitants”.

“La saison 2 nous est tombée dessus rapidement parce que nous avons l’impression que nous ne faisons que tourner avec notre casting de la saison 1, et maintenant nous avons toute notre nouvelle gamme avec des célébrités”, a déclaré Drew. “Il y a tellement de plaisir et d’émotion dans chaque histoire. Quand vous regardez le talent que nous avons aussi – Allison Janney, qui est la reine de la télévision et des films; et Rainn Wilson, que tout le monde considère comme cet acteur hilarant et hilarant . Mais pour voir le côté émotionnel de lui, et un côté émouvant de lui redonner, c’est une saison pas comme les autres. “

Celebrity IOU est diffusé le lundi à 21 h HE; vérifiez vos annonces locales. Pour en savoir plus avec les Property Brothers, Drew et Jonathan Scott, restez à l’écoute des dernières actualités de PopCulture.com!