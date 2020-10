La saison 2 de Celebrity IOU promet d’être aussi remplie de stars que la première saison, alors qu’ils rejoignent les jumeaux Property Brothers Jonathan Scott et Drew Scott pour changer la vie d’une personne qui a eu un impact sur leur vie. La star de New Girl Zooey Deschanel, qui sort avec Jonathan, est l’une des stars participantes, ainsi que l’acteur de This Is Us Justin Hartley. La première saison a été un grand succès pour HGTV plus tôt cette année, mettant en vedette Brad Pitt dans son premier épisode. La saison 2 débute le lundi 14 décembre à 21 h HE.

La deuxième saison suivra le même format que la première, avec les frères Scott aidant une célébrité de A-List à changer la vie d’un héros méconnu qui a eu un impact sur sa carrière ou sa vie personnelle. Par exemple, dans l’épisode de Pitt, l’acteur et les Scotts ont aidé l’ami de longue date et maquilleur de Pitt, Jean Black. Dans le premier épisode de la saison 2, Deschanel et les Scotts aident l’ami de toujours de la star elfe – une thérapeute et mère de deux enfants. D’autres épisodes mettront en vedette la star de maman Allison Janney, l’acteur de The Office Rainn Wilson et Hartley.

“Celebrity IOU est tellement pleine de cœur et juste le genre d’énergie de bien-être dont nous avons tous besoin en ce moment”, a déclaré Jonathan dans un communiqué. «L’idée de redonner résonne avec tout le monde – et, pour nous, travailler avec ces célébrités incroyablement attentionnées est tellement édifiant.» Drew a déclaré que les frères étaient “époustouflés” par la façon dont les célébrités étaient “pratiques” lors de la première saison et que “la deuxième saison n’est pas différente! Tout le monde est tellement dévoué parce qu’ils font cela pour les gens qu’ils aiment.”

Celebrity IOU a attiré plus de 36 millions de téléspectateurs pour la saison 1 et a établi des records pour l’émission de première année la mieux notée de l’histoire de HGTV. De nouveaux épisodes seront disponibles sur l’application HGTV GO le jour même de leur diffusion. “Cette série puise dans les émotions de gratitude et d’appréciation pour nos proches”, a déclaré la présidente de HGTV, Jane Latman. “Créer de beaux espaces pour les familles est une caractéristique de HGTV et le fait que tant de célébrités veuillent faire de même pour les personnes spéciales dans leur vie est vraiment inspirant.”

Avant le début de la première saison en avril, Jonathan a déclaré à USA Today Deschanel était définitivement un candidat pour la deuxième saison. “Permettez-moi de dire qu’elle est l’une des personnes les plus gentilles, les plus douces et les plus attentionnées que j’aie jamais rencontrées de ma vie, et vous devrez donc attendre ce qui se passe pour une saison 2”, a déclaré Jonathan. “Mais je peux vous dire qu’elle a tous les attributs de ce que nous recherchions chez ces célébrités qui veulent donner de manière désintéressée à quelqu’un d’autre dans leur vie.”

Jonathan et Deschanel ont commencé à se fréquenter à l’automne 2019 après s’être rencontrés lors du tournage d’un épisode spécial de Carpool Karaoke avec leurs frères et sœurs plus tôt cet été. En octobre 2019, Deschanel et son mari Jacob Pechenik ont ​​annoncé leur séparation et leur divorce a été finalisé en juin. Deschanel et Peckenik sont les parents des enfants Elsie, 5 ans, et Charlie, 3 ans, et ils auront la garde conjointe de leurs enfants.