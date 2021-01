W

uand les équipes ont été annoncées pour le match d’Arsenal en FA Cup avec Newcastle, vous avez pensé que c’était une occasion pour les joueurs de montrer pourquoi ils devraient commencer plus.

En fin de compte, c’était un rappel de la raison pour laquelle ceux qui sont choisis pour jouer en Premier League en ce moment sont sélectionnés.

Le fait que Nelson ait été enlevé après 56 minutes, et Willian et Willock étaient accro juste après l’heure, en dit long.

Ils caractérisaient la performance terne d’Arsenal dans l’heure d’ouverture alors qu’une équipe de Newcastle qui venait de fermer boutique trouvait les choses faciles. Le jeu des Gunners manquait d’un instinct de tueur et cela a été résumé par ce trio, qui a tous été enlevés.

Willock aussi peut peut-être être excusé étant donné qu’il jouait au milieu de terrain central et non en tant que n ° 10, où il avait l’air brillant en Europe.

Il est difficile, cependant, de trouver des excuses pour Willian – qui n’a tout simplement pas réussi à avoir un impact. Il a été joué en tant que n ° 10, puis est sorti à gauche, mais dans les deux positions, le match l’a dépassé.

Pepe a également échoué à briller, mais il ne manquait pas d’efforts de sa part. Arteta a clairement apprécié cela et il ne l’a enlevé qu’au début de la seconde moitié des prolongations.

Ce sont les remplaçants, cependant, qui ont remporté le match et ont rappelé à Arteta pourquoi ils étaient dans son onze de départ en ce moment.

Granit Xhaka est entré au milieu de terrain pour diriger les procédures, tandis que Bukayo Saka était brillant et occupé.

Emile Smith Rowe, qui n’est entré dans le camp que depuis le Boxing Day, a finalement marqué le but en frappant à la maison par – vous l’avez deviné – le remplaçant de la tête d’Alexandre Lacazette. Plus tôt, Smith Rowe pensait qu’il allait être expulsé pour un tacle sur Sean Longstaff, mais VAR est intervenu correctement pour s’assurer qu’il était un héros et non un méchant.

Le but d’Aubameyang fera des merveilles pour la confiance du capitaine

C’est Smith Rowe qui a sorti l’impasse, mais Pierre-Emerick Aubameyang a bouclé la victoire tardivement. Le capitaine a subi une course difficile ces derniers temps et il est étrange que la résurgence d’Arsenal n’ait pas tourné autour de lui.

La FA Cup a défini Aubameyang la saison dernière en renvoyant son équipe à la gloire en marquant tous les buts en demi-finale et en finale. Peut-être que cette fois, c’est la compétition qui le fait prendre vie?

Son objectif était simple. Kieran Tierney – qui était encore une fois excellent – a fait irruption sur la gauche et l’a réduit pour l’International du Gabon. Il a dûment fait les honneurs et maintenant lui et Arteta espèrent que ce sera le premier d’une longue série.

L’avenir de Balogun remis en question

Ils disent que les actions sont plus éloquentes que les mots et cela doit être le cas avec Folarin Balogun. Le joueur de 19 ans en est aux six derniers mois de son contrat à Arsenal et Arteta a parlé dans la semaine de la difficulté des pourparlers. L’Espagnol a fait allusion à des problèmes avec l’agent de Balogun et il semble peu espérer qu’un accord soit conclu.

L’exclusion de l’attaquant de cette équipe de la FA Cup était révélatrice. Arteta est autorisé à nommer neuf remplaçants pour la compétition, dont cinq autorisés à entrer pendant le match, mais Balogun a été négligé.

Cela dit sûrement quelque chose sur l’avenir de Balogun, étant donné qu’Arteta a fait beaucoup de changements pour ce match et que sept joueurs sont entrés dans le onze de départ. Balogun, cependant, était introuvable et vous vous demandez si son temps à Arsenal est écoulé.