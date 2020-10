C’est le crossover effrayant que les fans attendent depuis longtemps! Le soir d’Halloween, le 31 octobre, Travel Channel offre au public une réunion spéciale ce week-end avec sa série, Ghost Nation, menant un événement croisé de deux heures avec les stars de Kindred Spirits pour une enquête paranormale épineuse pas comme les autres. Lors de la diffusion spéciale Reunion in Hell à 20 h HE, les enquêteurs Jason Hawes, Steve Gonsalves et Dave Tango font appel à leurs amis paranormaux, Amy Bruni et Adam Berry pour rouvrir une affaire, qui a pris une tournure sinistre.

Les anciens membres de l’équipe Ghost Hunters visiteront à nouveau Seaview Terrace – le manoir de 40000 pieds carrés du Rhode Island qui était la célèbre toile de fond du feuilleton gothique de 1966, Dark Shadows. Alors que l’équipe parcourt 100 ans d’histoire pour découvrir des phénomènes inexpliqués, Gonsalves et Tango disent à PopCulture.com dans notre série à domicile qu’ils étaient vraiment ravis de renouer avec leurs amis.

“C’était fantastique”, a déclaré Tango, ajoutant plus tard à quel point il aime beaucoup Bruni et Berry. “Toute chance que nous ayons de les voir et de passer du temps avec eux, nous la prendrons. C’était comme,” Retour aux blagues. Retour aux anciennes méthodes. ” C’est comme monter à nouveau sur un vélo », dit-il. “C’est comme si le temps s’était arrêté et tout d’un coup – boum. Nous revoilà.” Hé, les gars. D’accord, faisons-le! ” C’était incroyable.”

Gonsalves fait écho à ce sentiment, qualifiant tout cela de «très amusant», et partageant davantage comment le public appréciera beaucoup la réunion spéciale, mais il ne taquinera rien pour les fans. “Nous ne pouvons pas dire exactement ce que nous avons vu ou pas vu ou quoi – mais sur n’importe quel confinement en termes de télévision, il y aura cette question”, at-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il y avait plus à l’enquête que ce qui va être vu la nuit d’Halloween. “Vous ne traitez que de 42, 44 minutes environ et à l’intérieur de cela, seul un certain temps est l’enquête. Il y a d’autres choses impliquées comme la recherche et la narration de l’épisode.”

Encourageant les fans à comprendre les choses entre les deux, Gonsalves postule que si cinq ou six expériences et preuves parallèles réelles ont lieu, cela pourrait brouiller les choses. “Boucler l’épisode pour montrer tout cela laisse littéralement le spectateur confus et se sentant moins une valeur en termes de ce qu’ils ont regardé, alors que si vous pouvez vous concentrer sur les choses vraiment tangibles qui ont du sens et c’est une bien meilleure expérience et beaucoup plus fidèle à l’enquête », a-t-il déclaré.

Gonsalves et Tango étant considérés comme des pionniers dans le domaine du paranormal parmi Hawes, Bruni, Berry et leur collègue enquêteur Ghost Hunters, Grant Wilson, les deux sont humiliés non seulement par l’accueil des fans, mais par d’autres émissions qui suivent leurs traces.

“Nous sommes évidemment dans une position très privilégiée pour être l’un des premiers”, a déclaré Gonsalves. «Notre émission est sortie il y a 15 ou 16 ans. […] Il n’y avait pas de spectacle comme celui-ci. Même pour notre première saison, ou deux personnes ont dit: “ Qui sont ces gars qui courent dans le noir? ” Mais tout d’un coup à la saison 3 – partout où nous allions, les gens devenaient dingues et vous ne pouviez pas marcher dans les Walmarts et les magasins. Puis deux ans plus tard, il y avait cinq autres émissions comme ça et ce genre de choses. “

Gonsalves dit que c’est “agréable de faire partie” de cet héritage car cela les a aidés à réaliser que le monde et le champ paranormaux sont assez grands pour tout le monde. “Que leurs techniques diffèrent de nous, cela n’a pas d’importance pour nous. Nous utiliserons leurs techniques. Ils peuvent utiliser les nôtres”, a-t-il déclaré. “Nous étions amis avec tout le monde sur toutes ces autres émissions paranormales et c’est génial. Il n’y a personne dans une émission paranormale à laquelle je peux penser que je ne serais pas dans mes bras et je ne pleurerais pas en les voyant, je me levais les cinq ensemble et dîner. Cela arrive tout le temps. Nous sommes tous amis. Nous nous entendons tous bien. “

Il ajoute qu’il existe «différentes manières» d’enquêter sur le paranormal et que le plaisir de tout cela concerne la «diversité dans l’aventure» pour les enquêteurs. “Cela ne devrait pas être juste une façon. Cela devrait être cette variété et beaucoup d’aventure et de plaisir pour que les gens s’imprègnent et regardent. C’est très amusant”, a-t-il déclaré.

Ghost Nation: Reunion in Hell est diffusé le samedi 31 octobre à 20 h HE sur Travel Channel. Pour en savoir plus sur les stars de Ghost Nation, tout ce qui est paranormal et tout ce qui se passe la nuit, restez à l’écoute des dernières nouvelles de PopCulture.com!