Juste à temps pour la nuit la plus effrayante de l’année, les stars de Ghost Nation, Steve Gonsalves et Dave Tango, partagent des conseils pour les aspirants enquêteurs paranormaux qui cherchent à chasser les fantômes cet Halloween. Avec le couple et Jason Hawes de retour pour une autre série de cas pour leur deuxième saison de la série Travel Channel, Gonsalves et Tango sont bien conscients que beaucoup voudront vivre une expérience surnaturelle pendant l’heure sorcière. Pourtant, il y a quelques règles importantes à considérer.

“Beaucoup de gens à cette période de l’année, ils veulent simplement aller s’amuser et être quelque part qu’ils pensent être hanté”, a déclaré Gonsalves dans notre série, PopCulture @ Home. “Je veux dire, quand j’étais plus jeune, être dans un asile abandonné à deux heures du matin, il n’y a pas plus de plaisir – tout simplement pas. Mais vous ne pouvez pas entrer. s’introduire dans des endroits. Vous ne pouvez pas marquer des choses. Vous ne pouvez pas prendre des choses. Vous ne pouvez rien faire de cela parce que vous n’aidez pas le terrain. “

L’enquêteur paranormal et ancien flic ajoute que ce genre de comportement “n’aide” pas le travail des enquêteurs sur le terrain. «Cela va nous garder hors de nous. Si vous cherchez vraiment à entrer dans ce domaine, vous faites un dommage, un mauvais service au terrain, alors pourquoi feriez-vous une de ces choses? il a dit. “N’enfreignez pas. Ne faites rien de tout cela et obtenez la permission.”

Partageant la façon dont de nombreux endroits accorderont la permission si on le lui demandait, Gonsalves admet que des emplacements spécifiques permettront aux enquêteurs d’entrer et de jeter un coup d’œil pour explorer des phénomènes inexpliqués. “Beaucoup de ces endroits offrent des enquêtes et des choses pour que les gens viennent et apprécient ce qu’ils ont à offrir en termes de paranormal”, a-t-il dit. “Regarde ça plus que juste entrer par effraction dans des endroits. Je pense que c’est la voie à suivre. Ne pas entrer par effraction. Ne fais rien de fou. Ne marquez pas les choses. t renverser – ne faites rien de tout cela. “

Gonsalves souligne à quel point il est crucial de maintenir l’intégrité de la chasse aux fantômes et d’avoir du «respect» en plus de s’amuser avec des amis lors d’une chasse paranormale. «Amusez-vous bien, mais respectez ce que vous faites et ceux qui sont morts et sont venus ici avant nous», a-t-il déclaré à PopCulture.

Tango explique que lorsqu’il s’agit d’intrusion dans une propriété, il s’agit également de sécurité personnelle. «Vous pourriez vous blesser – il y a là un problème de sécurité», a-t-il déclaré. «Vous allez dans un endroit où vous n’êtes jamais allé auparavant; il est très probablement décrépit. Vous pourriez tomber par terre et les gens l’ont fait. Ils se sont blessés.

Partageant à quel point cela seul est préoccupant, Tango réitère comment on «ne devrait pas aller dans un endroit que vous ne connaissez pas», en particulier les résidences privées qui semblent fragiles ou le favori d’Halloween – les cimetières après minuit. «Vous pourriez tomber sur une pierre; cela arrive», dit-il. “Alors s’il vous plaît, si vous faites cela, faites-le de la bonne façon.”

La chasse aux fantômes à Halloween n’est pas le seul plaisir que les fans puissent avoir! Les enquêteurs de la United Paranormal Research Organization – ou UPRO – de Ghost Nation se réuniront avec leurs anciens co-stars de Ghost Hunters, Adam Berry et Amy Bruni, le 31 octobre à 20 h HE pour une émission spéciale de deux heures. Tango et Gonsalves ont exprimé leur enthousiasme pour les retrouvailles. “Je veux dire, c’était fantastique,” taquina Tango. “Toute chance que nous ayons de les voir et de passer du temps avec eux, nous la saisirons.”

Pour en savoir plus sur cet événement et un aperçu exclusif, restez à l’écoute de PopCulture.com! Ghost Nation est diffusé le samedi à 21 h HE sur Travel Channel.