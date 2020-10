Hocus Pocus stars Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy sont revenus ensemble pour jouer les sœurs Sanderson pour une réunion spéciale la nuit avant Halloween. Midler a partagé une photo de la réunion, qui est filmée pour l’événement virtuel de collecte de fonds Halloween du New York Restoration Project appelé Hulaween. L’événement débutera à 20 h HE le vendredi 30 octobre.

La photo de Midler du trio les montrait dans leurs costumes complets de sœurs Sanderson, debout devant un écran bleu. “Vos 3 sorcières préférées – @sarahjessicaparker @kathynajimy & ME – reviennent pour une nuit seulement le 30/10 à 20h HE”, a écrit Midler. «À la recherche des sœurs Sanderson» est la meilleure chose qui puisse arriver à #Halloween depuis Hocus Pocus + Reeses Pieces. Obtenez votre tix maintenant (lien dans la bio) et soutenez [NYRP]. “

Les billets pour l’événement virtuel coûtent 10 $ et ne seront diffusés qu’une seule fois. Elvira, Maîtresse des Ténèbres accueille l’événement. Glenn Close, Billy Eichner, Jennifer Hudson, Adam Lambert, John Stamos, Meryl Streep, Billy Crystal, Samantha Diaz, Todrick Hall, Anjelah Johnson-Reyes, Alex Moffat, Martin Short, Sarah Silverman, Sophie von Haselberg, Thora Birch, Omri Katz , et Doug Jones font des apparitions spéciales.

Hocus Pocus est sorti en salles en 1993 et ​​reste une pierre de touche de la culture pop, en particulier pour ceux qui ont grandi en regardant le film Disney. Il y a constamment eu des rumeurs sur un suivi, et Disney en prépare enfin un pour Disney +. Le nouveau projet sera dirigé par Adam Shankman, qui travaille également sur une suite à Enchanted appelée Disenchanted, a rapporté Variety en mars. La suite de Hocus Pocus sera écrite par Jen D’Angelo et produite par Lynn Harris.

Midler, Parker et Najimy ne sont pas signés pour la suite, mais Disney espère qu’ils seront impliqués. Étant donné que Midler et Najimy ont déclaré à Entertainment Tonight en 2019 qu’ils seraient intéressés par la fabrication d’un Hocus Pocus 2, cela semble possible. “Oh mon Dieu. Oh j’espère qu’ils m’atteindront avant que je ne sois un cadavre”, a déclaré Midler à l’époque. «Nous voulons voler à nouveau. J’espère que Disney + est un grand succès et j’espère que nous réussirons à le faire, [Winifred] est bien sûr l’un de mes personnages préférés. “

Hocus Pocus a été réalisé par Kenny Ortega, qui dirigera plus tard les franchises High School Musical and Descendants pour Disney, et écrit par Mick Garris et Neil Cuthbert, avec une histoire de Garris et du producteur David Kirschner. Ce n’était pas un succès auprès des critiques ou au box-office à l’origine, mais ses diffusions annuelles d’Halloween sur Disney Channel et Freeform en ont fait un classique culte.