Selon Bam Margera, le tournage de Jackass 4 a déjà mis deux de ses acteurs à l’hôpital. Margera a posté une vidéo sur son site Web dans laquelle il a déclaré que le projet de relance avait été mis en production deux jours avant que le tournage ne doive s’arrêter tandis que Johnny Knoxville et Steve-o étaient hospitalisés en raison de blessures subies lors de cascades. Les explications de Margera sur les blessures n’ont laissé que plus de questions.

“C’est déjà le deuxième jour de tournage de Jackass, et Steve-o et Knoxville ont été hospitalisés en sautant sur un tapis roulant à pleine vitesse avec un équipement de groupe”, a déclaré Margera dans la vidéo. «Genre, af-ing tuba. Donc je suis ici à la clinique maintenant, en train de faire un test de pisse. Rock’n’roll. Margera a tourné la caméra pour montrer qu’il était dans la salle d’attente d’un établissement médical, mais il n’a montré aucun signe de ses compagnons de casting.

“Oh oui, j’ai aussi des cicatrices”, a ajouté Margera à la fin de la vidéo, levant une main pour montrer quelques petites blessures sanglantes. Jusqu’à présent, il n’a donné aucune mise à jour sur le statut de ses amis.

Le test de dépistage de drogue de Margera n’était probablement pas lié aux blessures de ses camarades de casting, car le cascadeur amateur était aux prises avec la dépendance à l’alcool et aux drogues depuis deux décennies. Margera a été en cure de désintoxication quatre fois depuis 2015 et s’est engagée dans un établissement de santé mentale par des amis et sa famille contre son gré au printemps dernier.

Les détails sur la façon dont les dépendances de Margera ont joué dans la création de Jackass 4 n’ont pas été rendus publics, il n’est donc pas clair si son test de dépistage de drogue est lié. Quant à Knoxville et Steve-o, certains fans ont émis l’hypothèse que Margera n’aurait pas fait la lumière sur leurs blessures et hospitalisations dans sa vidéo s’ils ne devaient pas se rétablir. Pourtant, jusqu’à présent, aucun des deux n’a publié de mise à jour sur les réseaux sociaux depuis l’accident.

Jackass est une franchise fondée sur le risque réel de blessure pour les participants, ce qui est plus vrai que jamais pour ce renouveau. Knoxville a maintenant 49 ans tandis que Steve-o a 46 ans, et leur capacité à prendre un coup et à récupérer rapidement est vraisemblablement inférieure à celle de la vingtaine. C’est peut-être la raison même pour laquelle ils font venir “de nouveaux gars plus jeunes – juste pour y apporter du sang frais”, selon une interview donnée par Knoxville à Entertainment Weekly.

Le casting de Jackass parle d’un renouveau depuis des années, mais maintenant la production est vraiment en cours. Le film a une date de sortie provisoire le 3 septembre 2021.