Des personnalités de premier plan de l’industrie de la musique ont lancé un appel urgent pour protéger les petites salles qui risquent de s’effondrer au milieu de la pandémie.

Le coronavirus et les mesures de verrouillage ont contraint de nombreuses salles de concert à Londres à fermer temporairement depuis mars. Alors que le Fonds de rétablissement de la culture de 1,57 milliard de livres sterling du gouvernement a aidé à maintenir de nombreuses personnes à flot, un certain nombre n’en ont pas profité.

Parmi les salles confrontées à l’effondrement, on trouve The Lexington d’Islington, où Wolf Alice et Hot Chip ont joué; Spiritual Bar à Chalk Farm, où Michael Kiwanuka s’est produit; La salle d’attente de Stoke Newington, qui a accueilli Tyler The Creator, Jamie xx, Stormzy et Dave; et Windmill Brixton, où KT Tunstall et Rag’n’Bone Man ont joué. Plusieurs musiciens célèbres ont déclaré que l’action Standard était nécessaire pour empêcher davantage de salles de sombrer.

Dave Davies, de The Kinks, a déclaré: «Les petites salles sont vitales pour les jeunes et les nouveaux artistes pour aider à percer et acquérir de l’expérience.

«C’est ainsi que les artistes apprennent à perfectionner leur art, à exprimer et à développer leur art, en obtenant des commentaires grâce à un public en direct et à l’interaction avec d’autres êtres humains.»

Louise Redknapp, ancienne membre du groupe pop Nineties Eternal, a déclaré: «Il n’y a jamais eu de moment plus important pour se rassembler pour aider à sauver les petites salles de musique pendant et après cette pandémie.

«Sans ces salles, nous n’avons pas de musique live. Et sans nouvelle musique live, nous n’échappons pas à la réalité.

Tom Grennan, qui a remporté le prix de l’artiste de présentation de la musique de la BBC en 2018, a ajouté: «Les salles sont vitales et une bouée de sauvetage à bien des niveaux. Sans les lieux, comment perfectionner notre art, comment perdre nos inhibitions, comment pouvons-nous tous nous rassembler et avoir une libération pure? C’est le cœur de la culture britannique qui est le véritable tissu de ce qui rend ce pays cool.

Mark Davyd, directeur général de Music Venue Trust, a déclaré que la musique live avait été gravement touchée par la pandémie. Il a appelé les Londoniens à faire ce qu’ils peuvent pour «faire du bruit» et protéger leurs sites locaux. «De nombreuses salles ont fait ce qu’elles pouvaient pour essayer une approche différente et beaucoup ont bénéficié du fonds culturel», a-t-il déclaré.

«Mais certains ne l’ont pas fait. Nous sommes maintenant très préoccupés par ces lieux. Nous avons besoin que les gens fassent du bruit. Nous avons besoin que les gens nous aident s’ils le peuvent. Ce n’est pas totalement désastreux et ce n’est pas insoluble.

«La plupart des sites ont juste besoin à court terme, de l’argent provenant d’un bénéficiaire ponctuel ou de la communauté. Ils ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent avoir. Nous demandons donc aux Londoniens d’utiliser leur voix et de défendre les petites salles.