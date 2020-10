Ryan Hurst et Wood Harris ont joué dans le film de football de 2000 Remember the Titans et ont récemment réfléchi à son héritage 20 ans après sa sortie. Les deux ont également jeté un coup d’œil sur un incident raciste survenu lors du tournage du film dirigé par Denzel Washington. Dans une interview avec GQ Magazine, Hurst et Harris ont parlé des interactions qu’ils ont eues avec une femme blanche.

“[Harris] dit: «Regarde juste comment elle te traite, regarde comment elle me traite» », se souvient Hurst.« Nous sommes allés là-bas, je me suis assis et je parlais avec elle et elle était sur ses coudes, se penchant près de moi. Puis Wood s’approcha et elle recula un peu sa chaise, se pencha en arrière, croisa les jambes, croisa les bras, et Wood me regarda et me fit un signe de la tête. »Hurst a poursuivi en disant que cette expérience lui avait ouvert les yeux. “Cela m’a juste montré, peu importe la conscience sociale [you are]. Expérimentalement, en tant qu’homme blanc, vous êtes né pour être un ignorant », a déclaré Hurst.

Harris a également pesé sur l’incident. “Je me rends compte que les Blancs n’y pensent pas parce qu’ils n’ont pas à le faire”, a déclaré Harris. «Vous pouvez vous réveiller le matin et penser, je veux étudier et trouver un emploi. Vous pouvez simplement penser à l’argent. Mais je n’ai jamais eu cela comme quelque chose que je pourrais faire. Je n’ai pas l’avantage de simplement pouvoir penser à la nécessité. ” Harris a alors déclaré que “nous appartenons à une culture criminalisée” et que cela “vient de 100 ans de placement idéologique”.

Remember the Titans raconte l’histoire d’un lycée en cours d’intégration et les joueurs de football blancs et noirs de l’équipe se réunissant et remportant un championnat d’État. Hurst a joué le secondeur Gerry Bertier et Harris a joué l’ailier défensif Julius Campbell. Au début du film, les deux étaient des rivaux acharnés, mais sont devenus de bons amis en apprenant à se connaître.

«Au moment où j’ai serré la main de Wood, je me suis dit:« Le bois est électrique »», a déclaré Hurst en parlant de sa première rencontre avec Harris. “Il a de l’électricité, et ça rebondit vers l’extérieur et vers l’extérieur. Je l’ai rencontré, je l’ai regardé dans les yeux et je me suis dit: ‘Yo, qui es-tu?’ Wood est un poète, Wood est un musicien. Wood fait tout, et il fait tout avec passion. “