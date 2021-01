S

ex et la ville devrait revenir en 2021, le service de streaming américain HBO Max taquinant le prochain redémarrage du drame populaire.

Les rumeurs selon lesquelles la branche vidéo à la demande de HBO, qui a créé la série originale, reviendrait visiter la série primée à plusieurs reprises tourbillonnent depuis des mois.

Et il a finalement été confirmé dimanche soir que Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reviendraient pour le spectacle. Les trois stars originales de la série, qui jouaient respectivement Carrie, Miranda et Charlotte, et qui coproduiront toutes la série, ont partagé un teaser sur leurs plateformes de médias sociaux.

Le teaser montre des scènes d’un New York animé – où se déroule le spectacle – avec Parker donnant une courte voix off. «Et juste comme ça», dit-elle. «L’histoire continue» est alors écrit sur l’écran.

Le teaser avait été regardé plus de 3 millions de fois lundi matin.

Des fans célèbres, dont Reese Witherspoon, ont commenté la vidéo, l’acteur écrivant: “YESSSSSSS”.

Première diffusion en 1998, Sex and the City a duré six saisons, remportant sept Emmys et huit Golden Globe Awards.

La série originale a suivi la vie et les amours de quatre femmes de New York, avec Parker jouant le rôle principal de la chroniqueuse Carrie Bradshaw. L’intrigue de la série originale se concentrait sur la relation intermittente entre Carrie et son principal intérêt amoureux, M. Big, joué par Chris Noth.

Le spectacle était basé sur le livre de Candace Bushnell. Le producteur Darren Star l’a adapté pour l’écran.

Deux longs métrages ont suivi la série télévisée en 2004, tous deux écrits et réalisés par Michael Patrick King, qui produira la nouvelle série. Les films ont connu un succès commercial, mais ont été critiqués par la critique.

Le scénario de la nouvelle série reste un mystère.

Une déclaration de la société mère de HBO Max, WarnerMedia, a déclaré que la série «suivrait Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguaient dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

La série comprendra dix épisodes d’une demi-heure. Le tournage devrait commencer au printemps.