Les stars de Southern Charm Craig Conover et Austen Kroll ont révélé au cours de l’épisode de jeudi qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus. Les deux ont continué à faire la fête à Charleston, en Caroline du Sud, où le spectacle est tourné, même si les experts ont déconseillé cela pendant la pandémie. La petite amie de Conover, Natalie Hegnauer, et la petite amie de Shep Rose, Taylor Ann Green, ont également été testées positives, et tout le groupe a décidé de mettre en quarantaine chez Conover. Rose a été testée négative.

“Je me sens bizarre que mon test ait été positif”, a déclaré Conover sur l’émission Bravo, rapporte PEOPLE. “Je me sens sale.” Conover a déclaré que lui et Green ressentaient certains symptômes du COVID-19, notamment des étourdissements. “Mais nous n’avons pas eu de fièvre”, a-t-il expliqué. “Nous n’avions rien, c’est assez étrange.”

Madison LeCroy était avec Kroll quelques jours avant qu’il ne tombe malade et elle l’a appelé pour son comportement imprudent pendant la pandémie. “Le comportement d’Austen pendant la fermeture était lourd de boire, de dormir jusqu’à midi puis de jouer à des jeux vidéo. Désolée, mais c’est un problème majeur pour moi”, dit-elle. “Nous sommes sur deux longueurs d’onde différentes ici.” LeCroy a dû fermer son salon de coiffure et s’éloigner de son fils Hudson, 8 ans, avant d’être effacée. “[Austen] et les garçons se déchaînent. Je pense qu’ils pensaient qu’ils n’allaient jamais l’obtenir », a déclaré LeCroy.

Au cours d’une conversation vidéo avec ses co-stars, Green a admis qu’il pensait qu’il était «invincible» avant de tomber malade. “C’est vraiment bizarre de faire partie d’une statistique”, a-t-il déclaré. “Genre, s-, je suis l’un d’eux.” Alors qu’il admettait son erreur, la situation a effiloché la relation de Green avec LeCroy. Lorsque les deux ont finalement pu parler ensemble, LeCroy a clairement indiqué qu’elle n’était pas satisfaite de son comportement.

«Je m’attendais juste à ce que vous fassiez ce qu’il fallait au lieu de diriger la ville avec vos garçons célibataires. Nous ne sommes que deux personnes sur deux chemins différents. Vous allez… en arrière», lui dit-elle. Après que Green n’ait pas répondu tout de suite, LeCroy a décidé qu’il était temps de rompre. Green lui a demandé une autre chance, mais elle a dit que ce n’était pas une option pour elle. «J’ai appris ma leçon», dit-elle. “Je te souhaite le meilleur et je ne regrette jamais rien. Mais tu n’es pas fait pour moi à long terme.”

Dans une interview post-émission avec PEOPLE, LeCroy a déclaré qu’elle pensait que Green n’avait jamais pris la pandémie au sérieux et était égoïste. Elle ne voyait aucun moyen pour les deux de se réconcilier après trois ans de fréquentation. “Austen fait tout ce qui lui profite”, a-t-elle déclaré au magazine. “Il ne transige pas. Il n’est tout simplement pas prêt pour une relation sérieuse et cette situation l’a confirmé.”