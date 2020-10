La représentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) est à la recherche de coéquipiers parmi nous. Sur Twitter, Ocasio-Cortez a lancé un appel ouvert aux gens avec qui jouer pour «sortir le vote». Dans un tweet de suivi, elle a partagé une page Twitch pour AOC avec la note «mise en place!»

Son tweet a déjà attiré l’attention de streamers comme Pokimane et HasanAbi. «Ce serait un honneur», a écrit Pokimane. À l’approche du jour des élections 2020, les politiciens se sont tournés vers les espaces de jeu pour atteindre les électeurs potentiels.

La semaine dernière, la campagne du candidat démocrate Joe Biden a créé un bureau local virtuel dans Animal Crossing: New Horizons; en septembre, la campagne a publié des signes de Biden-Harris dans le jeu. Les candidats à la présidence tels que Bernie Sanders et Andrew Yang ont utilisé Twitch pour atteindre les jeunes électeurs.

Quelqu’un veut-il jouer parmi nous avec moi sur Twitch pour obtenir le vote? (Je n’ai jamais joué mais ça a l’air très amusant) – Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 19 octobre 2020

Bien qu’Ocasio-Cortez semble n’avoir répondu qu’à Pokimane et HasanAbi au moment de la publication, des personnalités telles que Greg Miller (qui a récemment diffusé en streaming depuis l’île de Biden’s Animal Crossing), DrLupo, Neekolul, Felicia Day et James Charles ont tous fait du bénévolat. .

Le choix du jeu d’Ocasio-Cortez est stratégique. (Elle est également connue pour être une formidable joueuse de League of Legends.) Au cours des dernières semaines, Among Us – un jeu de société où les joueurs travaillent ensemble pour trouver un saboteur – a explosé en un énorme succès sur Twitch et mobile. Le jeu est devenu si populaire que le développeur InnerSloth a abandonné ses projets de suite pour se concentrer sur l’amélioration de l’original.

Le jour des élections 2020 est le 3 novembre. Des informations sur la façon de vérifier l’état de votre inscription sont disponibles ici.