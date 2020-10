Les acteurs de The Avengers s’unissent pour une collecte de fonds virtuelle afin de soutenir l’ancien vice-président Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. L’événement s’appelle “Voters Assemble!” et comprendra les membres de la distribution Don Cheadle, Chris Evans, Scarlett Johansson, Paul Rudd, Mark Ruffalo et Zoe Saldana ainsi que les réalisateurs de plusieurs des films Marvel, les frères Russo. Ils seront rejoints par le candidat à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris.

“Les électeurs se rassemblent!” est prévu pour le mardi 20 octobre et sera retransmis en direct par la campagne Biden-Harris. Les fans qui souhaitent y assister n’ont qu’à faire un don de n’importe quel montant via le site Web de Biden pour recevoir des billets virtuels par e-mail. L’événement commence à 18 h 45 HE. Il comprendra une séance de questions-réponses avec les stars et les réalisateurs, un jeu-questionnaire et une discussion avec Harris.

Les électeurs se rassemblent !! Chris Evans a partagé sur Instagram! pic.twitter.com/toUSVTggxl – Vote des fans de Chris Evans 🗳USA (@ChrisEvans_USA) 18 octobre 2020

Les membres de la distribution qui prêtent leur pouvoir de star à cet événement sont parmi les plus politiques de l’univers cinématographique Marvel. En particulier, Ruffalo et Evans sont connus pour leurs commentaires politiques en temps réel sur Twitter, qui peuvent parfois être spécifiques sur des questions de politique. Pendant ce temps, Cheadle est un ardent défenseur des questions de changement climatique et de droit de vote.

Bien sûr, tous les Avengers ne seront pas à l’événement, et les fans ont pris note de ceux qui s’abstiennent. En particulier, le nom de Chris Pratt était à la mode sur Twitter ce week-end, de nombreux fans se plaignant de son absence de sa facture. Certains ont émis l’hypothèse qu’il était un partisan de Trump, bien que Pratt n’ait jamais discuté publiquement de ses positions politiques.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles Pratt et d’autres stars pourraient également s’abstenir de l’événement. D’une part, plusieurs membres de la distribution principale ne sont pas américains – dont Chris Hemsworth, Tom Holland, Paul Bettany et Benedict Cumberbatch. D’autre part, planifier un seul rendez-vous pour toutes ces stars occupées est une tâche ardue, même pendant la pandémie de coronavirus.

Pourtant, certaines stars ont déjà clairement indiqué leur position. Robert Downey Jr. s’est prononcé fermement contre Trump, et Samuel L. Jackson a travaillé avec la campagne Biden sur les efforts visant à mobiliser les électeurs noirs. Pendant ce temps, Anthony Mackie et Sebastian Stan tournent actuellement leur série MCU Disney +, Le faucon et le soldat de l’hiver, c’est peut-être la raison de leur absence.

Le “Voters Assemble!” un événement virtuel est prévu le mardi 20 octobre à 18 h 45 HE. Les fans peuvent obtenir des billets dès maintenant en faisant un don de n’importe quelle somme d’argent au Biden Victory Fund.