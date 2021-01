Tu sais, c’est drôle. Je dois commencer à le regarder. Je n’ai pas vraiment la chance de regarder toutes les choses supprimées. Il y en a tellement, mais il y en aura beaucoup. Comme, j’avais oublié celui-là que quelqu’un m’a rappelé l’autre jour, et je pense que c’est sur YouTube: une scène supprimée où je fais pleurer Ryan. Genre, je suis au téléphone et je le réprimande, et il pleure au téléphone. Mais il y a une scène folle … Cela ne se fera jamais, j’en suis sûr, mais c’était une scène – une version alternative – où je la crie à Ed Helms après qu’il soit sur le bateau depuis trois mois et qu’il ment à moi. Jon Favreau a réalisé cet épisode, et nous l’avons fait, nous avons aimé trois ou quatre prises et ils ont dit: “ D’accord, d’accord. Quelqu’un veut faire quelque chose? Et j’ai dit: ‘Hé, pouvons-nous essayer là où Wallace jure. Comme, juste il est tellement en colère qu’il en fait [swears]. Et ils l’ont coupé? Et donc nous l’avons fait, et Favreau a vraiment eu un coup de pied, et nous avons donc fait trois ou quatre prises de plus. Il n’arrêtait pas de dire: «Jure plus, jure plus. À la fin – et il y a une version modifiée qui flotte quelque part – je veux dire, c’est comme Tony Soprano. Comme Wallace est devenu Tony. Il jure juste. Je veux dire, chaque autre mot est juste, vous savez, MF ceci. C’est fou, et c’est tellement hors de caractère que c’est comme fou et ne sera probablement jamais vu, à moins que quelqu’un que vous connaissez ne le trouve quelque part. Ce serait drôle si celui-ci se présentait, mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. Mais n’importe quoi. Je veux dire, parce que tout ce qui n’a pas fait ça était probablement aussi drôle que ce qui l’a fait. Juste au niveau de l’histoire, vous ne pourriez pas avoir autant.