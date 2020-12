UNE

s 2020 tire à sa fin, nous sélectionnons les stars du sport londonien des 12 derniers mois.

L’année a commencé par des discussions sur Chris Froome et Geraint Thomas, potentiellement en lice pour la gloire du Grand Tour. Froome était mal en point dès le départ de la Vuelta tandis que Thomas s’écrasait du Giro d’Italia après avoir roulé sur une bouteille d’eau.

Cela a ouvert la voie à Tao Geoghegan Hart de Hackney pour prendre la direction d’Ineos Grenadiers au Giro, et il a dûment livré avec une course de maturité pour une victoire surprise.

Cela s’est produit un peu plus d’une décennie après avoir quitté l’école pour voir l’équipe, alors sous la bannière Sky, être dévoilée pour la première fois.

Alors qu’une année beaucoup plus grande attend Joshua avec ce double en-tête qui se profile contre Tyson Fury, 2020 a prouvé la première défense du titre de ses ceintures de poids lourds depuis leur retour à Andy Ruiz Jr.

Mais il a dû attendre son heure pour affronter Kubrat Pulev. Initialement prévue pour juin, la pandémie l’a fait changer à plusieurs reprises avant qu’il n’affronte le Bulgare à la SSE Arena le 12 décembre. Il l’a assommé en neuf rounds, ouvrant la voie à un super combat n ° 1 potentiellement fin mai, qui est sur le point de le mettre en banque dans la région de 100 millions de livres sterling.

La hanche d’Andy Murray est restée la chose la plus discutée dans le tennis britannique pendant une grande partie de l’année, mais, avec l’ancien n ° 1 mondial essayant de retrouver sa forme physique, il a été laissé à Salisbury, résident de Putney, de battre le drapeau de la Grande-Bretagne au Grand Chelem.

Avec Rajeev Ram, il a remporté le premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie. Ils ont prouvé la paire la plus cohérente des Chelems avec une quatrième place à l’US Open et en atteignant les quarts de finale de Roland-Garros. Et cela vaut la peine de mentionner honorablement le partenaire de Salisbury en double de la Coupe Davis, Jamie Murray, qui a maintenu les ambitions du tennis britannique pendant l’été en l’absence de Wimbledon avec sa série Battle of the Brits.

L’attaquant de deuxième rangée des Sarrasins est actuellement sans rugby avec le début de la saison du championnat retardé jusqu’au week-end du 6 mars, ce qui signifie qu’il n’aura pas de rugby compétitif entre la fin d’un Six Nations et le début de la suivante.

Lors de la dernière édition, il était à nouveau l’un des joueurs déterminants du championnat d’Angleterre, une nuisance constante pour les équipes de l’opposition, au cœur de la possession en avant de l’Angleterre. Il a également terminé la saison avec aplomb pour les Saracens avant leur chute d’une division.

L’attaquant de Chelsea a marqué 21 buts toutes compétitions confondues lors de la double campagne des Londoniens la saison dernière. C’était la deuxième saison consécutive au cours de laquelle elle a terminé comme meilleure buteuse du club.

Elle a été nommée Joueuse de la saison de la Super League ainsi que le prix du joueur de l’année des joueurs de la PFA, Phil Neville ayant déclaré après le dernier camp de l’Angleterre de 2020 qu’elle mettait de plus en plus de pression sur Ellen White pour le maillot de l’Angleterre No9.

Kane et Son se sont combinés pour emmener brièvement Tottenham au sommet de la Premier League avant la fin de 2020.

Son a 11 buts et quatre passes décisives en 14 apparitions en Premier League cette saison, tandis que le total de Kane est de neuf buts et 10 passes décisives en un nombre similaire d’apparitions.