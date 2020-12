T

Le monde littéraire et théâtral d’aujourd’hui a rendu hommage à John Le Carré après la mort de l’auteur qui a défini le roman d’espionnage moderne à l’âge de 89 ans.

L’écrivain de romans, dont The Spy Who Came In From The Cold, The Night Manager et Tinker Tailor Soldier Spy, est décédé samedi d’une pneumonie.

Il s’est inspiré de son expérience de travail pour les services de renseignement britanniques, y compris le MI6 pendant la guerre froide, dans ses écrits. Le personnage le plus connu de Le Carré était l’officier de renseignement George Smiley, rendu encore plus célèbre par Alec Guinness dans la série télévisée de Tinker Tailor Soldier Spy.

(

L’écrivain, décédé ce week-end

/ AP)

Pugh, qui a rencontré l’écrivain lors du tournage de Little Drummer Girl à Paris, a déclaré: «Je viens d’apprendre la nouvelle du décès de la légende John le Carré et ma poitrine est lourde.

«J’ai eu la chance de rencontrer cet homme, de boire avec cet homme ET de travailler avec cet homme! Je me pince encore aujourd’hui sur notre amitié.» L’auteur Robert Harris a déclaré que Le Carré était «l’un des grands romanciers britanniques d’après-guerre», ajoutant: «C’était un homme formidable. Je pense qu’il sera l’un de ces écrivains qui seront lus dans un siècle, longtemps après une j’ai peur que beaucoup d’entre nous soient oubliés. C’était un géant.

L’historien Simon Sebag Montefiore l’appelait «le titan de la littérature anglaise là-haut avec les grands… en personne, captivant et si gentil et généreux envers moi et bien d’autres».

Deux ans plus tard, la publication de The Spy Who Came In From The Cold, une histoire sur une mission pour confronter les renseignements est-allemands, lui a valu une renommée mondiale et il a quitté le service pour écrire à plein temps.

L’agent littéraire du Carré, Jonny Geller, a déclaré: «Nous avons perdu une grande figure de la littérature anglaise, un homme d’un grand esprit, de gentillesse, d’humour et d’intelligence.