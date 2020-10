Des célébrités envoient leur soutien à Jeff Bridges, qui a annoncé lundi avoir reçu un diagnostic de lymphome. Sur les réseaux sociaux, l’acteur a partagé un message avec ses followers dans lequel il notait que “le pronostic est bon”, malgré le diagnostic sérieux. À la lumière de cette annonce, des célébrités telles que Cary Elwes et Jane Lynch ont envoyé des messages positifs de soutien à l’acteur de 70 ans.

“Comme dirait le Dude … De nouveaux s – sont apparus”, a écrit Bridges, faisant référence à son célèbre personnage de The Big Lewbowski. «J’ai reçu un diagnostic de lymphome. Bien que ce soit une maladie grave, je me sens chanceux d’avoir une excellente équipe de médecins et le pronostic est bon. Je commence le traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement.» Il a ajouté dans un tweet de suivi: “Je suis profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien de ma famille et de mes amis. Merci pour vos prières et bons voeux. Et, tant que je vous ai, n’oubliez pas d’aller voter. Parce que nous sont tous ensemble. ” Il a également inclus un lien vers Vote.org dans son message.

Ce n’est pas avant longtemps que les comptes de médias sociaux de Bridges ont été inondés de messages d’amour et de positivité. Comme indiqué précédemment, bon nombre de ces messages provenaient de membres de la communauté du divertissement.

Jane Lynch

Zut. Que des vibrations de guérison vous entourent. https://t.co/woMAW5I8Xo – Jane Lynch (@janemarielynch) 20 octobre 2020

Jane Lynch a souhaité à Bridges une saine reprise sur Twitter. Elle a même écrit qu’elle espère que l’acteur sera entouré de vibrations de guérison au milieu de cette période difficile.

George Takei

Tu es un combattant. Vous pouvez battre ça. – George Takei (@GeorgeTakei) 20 octobre 2020

George Takei a parlé au nom de tout le monde lorsqu’il a écrit que Bridges «battra» ce diagnostic. Comme il l’a dit, l’acteur de Crazy Heart est un «combattant».

Marina Sirtis

Si l’amour peut vous voir à travers cela, vous serez mieux en un rien de temps. ❤️ #Légende https://t.co/dg3zR8joZG – Marina Sirtis (@Marina_Sirtis) 20 octobre 2020

Marina Sirtis a envoyé à Bridges un message qui n’était rempli que d’amour. Comme l’a écrit l’acteur de Star Trek: The Next Generation, elle espère que l’amour pourra le voir à travers cette bataille.

Cary Elwes

Nous t’aimons, Jeff. Nous vous envoyons toutes les bonnes pensées, méditations et prières pour un prompt rétablissement. 🙏 – Cary Elwes (@Cary_Elwes) 20 octobre 2020

Cary Elwes a également envoyé à Bridges un message qui n’était que positif. Il a écrit que tout le monde envoie à Bridges leurs aimables pensées, méditations et prières pendant cette période alors qu’il combat le lymphome.

Sean Maguire

Je suis sûr qu’une des seules choses sur lesquelles nous pourrions TOUS convenir en tant que planète est que nous vous souhaitons tous bonne chance à Jeff Bridges. vous envoyer des ondes positives homme. – Sean Maguire (@sean_m_maguire) 20 octobre 2020

Sean Maguire a noté que tout le monde souhaite bonne chance à Bridges à la lumière de ce diagnostic. La star du NCIS a terminé son message en envoyant à l’acteur des ondes positives.

Ben Barnes

Vous envoyer tellement d’amour. Vous allez absolument conquérir cela, homme merveilleux. ❤️ – Ben Barnes (@benbarnes) 20 octobre 2020

Comme beaucoup d’autres, Ben Barnes a également envoyé un peu d’amour à Bridges. Dans son tweet, il a écrit que l’acteur “conquerra certainement cela”.

Katie Couric

Dire une prière pour Jeff / the Dude. La médecine moderne est incroyable. Je vous envoie, à vous et à votre famille, beaucoup d’amour et de soutien. Xoxoxo https://t.co/soH7YOq5Qt – Katie Couric (@katiecouric) 20 octobre 2020

Katie Couric est allée sur Twitter pour écrire qu’elle prie actuellement pour Bridges (et “the Dude”). Elle a également mentionné qu’elle envoyait à la famille de l’acteur beaucoup d’amour et de soutien en ce moment.

