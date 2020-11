Les Steelers de Pittsburgh ont placé le quart Ben Roethlisberger sur la liste Réserve / COVID-19 mardi matin. Roethlisberger est l’un des quatre joueurs que l’équipe a placés sur la liste, et ils seront isolés pendant cinq jours. Roethlisberger, ainsi que le joueur de ligne offensive Jerald Hawkins, le demi-offensif Jaylen Samuels et le secondeur Vince Williams, ne seront pas autorisés à l’intérieur des installations de l’équipe pendant cette période.

Cette nouvelle vient avant que les Steelers – la seule équipe invaincue de la NFL cette saison – affrontent les Bengals de Cincinnati dimanche. Roethlisberger peut être éligible pour jouer dimanche s’il réussit le test COVID-19. Lui et les autres joueurs de la liste Réserve / COVID-19 peuvent participer à des réunions virtuelles. Selon Adam Schefter d’ESPN, Roethlisberger a été testé négatif pour COVID-19 mais est considéré comme un contact “à haut risque” après que le bout serré des Steelers Vance McDonald ait été testé positif pour le coronavirus.

“Les Steelers ont été informés ce matin qu’un joueur a été testé positif au COVID-19”, a déclaré l’équipe dans un communiqué lundi en parlant du diagnostic de McDonald. “Le joueur a été immédiatement mis en quarantaine et l’organisation continue d’être dans le protocole intensif de la NFL. Nous avons été en contact avec la NFL et des conseillers médicaux pour effectuer la recherche de contacts nécessaire. Le joueur sera placé dans la réserve / COVID de l’équipe. -19 Liste aujourd’hui. “

Le placement de Roethlisberger sur la liste COVID-19 intervient après s’être blessé aux deux genoux lors du match de dimanche contre les Cowboys de Dallas. Il a fait des tests lundi et les Steelers sont convaincus qu’il pourra jouer dimanche prochain s’il réussit ses tests COVID-19. Rester en bonne santé a été un défi pour le joueur de 38 ans, car il a raté presque toute la saison 2019 en raison d’une blessure au coude. En décembre de l’année dernière, Roethlisberger s’est rendu sur Twitter pour faire savoir à ses fans qu’il serait de retour en 2020 malgré les rumeurs de sa retraite.

“PS Contrairement aux rapports récents sur mon avenir dans le football et mon” incertitude “à l’idée de jouer à nouveau, je travaille dur et je suis plus déterminé que jamais à revenir plus fort et meilleur que jamais l’année prochaine!” Roethlisberger a écrit à l’époque. Cette année, les Steelers ont une fiche de 8-0 et Roethlisberger a complété 68% des passes tout en effectuant 1934 verges, 18 touchés et seulement quatre interceptions. Il a également une note de passeur de 101,8, ce qui est son total le plus élevé depuis 2014, année où il a affiché une note de 103,3.